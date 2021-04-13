Водоснабжение в Карабулаке восстановлено после аварии

13 апреля 2021, 20:52

Коммунальные службы устранили аварию на водопроводных сетях, из-за которой жители Карабулака и Малгобекского района оставались без воды более суток, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля после аварии на трубопроводе водоснабжение Карабулака и Малгобекского района было приостановлено. "Ингушрегионводоканал" сообщил, что подачу воды планировалось планируется возобновить до конца сегодняшнего дня. Пользователи Instagram пожаловались, что отключения подачи воды в республике происходят регулярно.

В январе на решение проблем с питьевой водой в Ингушетии было выделено 104 млн рублей. Деньги были направлены на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Малгобеке, а также селах Сунженского и Малгобекского районов, сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

"Завершены аварийно-восстановительные работы в сельском поселении Троицкое на месте разрыва магистрального водопровода Сунжа-Малгобек", - сообщила сегодня мэрия Карабулака на своей странице в Instagram.

В сообщении указано, что со стороны Сунженской головной насосной станции возобновлена подача воды в сторону Карабулака. "По мере наполнения резервуаров, расположенных на территории города, вода будет поступать потребителям", - информировала мэрия.