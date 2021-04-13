Сайд-Мухаммад Джумаев в зале суда. Фото: пресс-служба Пресненского суда

13 апреля 2021, 15:01

Суд продлил арест Джумаева

Срок содержания под стражей Сайд-Мухаммада Джумаева, арестованного после акции в поддержку Навального в Москве, продлен почти на две недели, сообщила его родственница.

Как сообщал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев 23 января на акции в поддержку Алексея Навального в Москве вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, но он был задержан и арестован. Согласно обвинительному заключению, Джумаев на митинге за Навального нанес множество ударов двум сотрудникам ОМОНа и полицейскому. В случае непризнания вины Джумаеву грозит реальный срок, спрогнозировали юристы. 25 марта дело Джумаева дошло до суда.

Суд продлил срок содержания под стражей Сайд-Мухаммаду Джумаеву, сообщила сегодня тетя Джумаева на своей странице larisa_liza_ в Instagram. "Меру пресечения продлили ещё почти на две недели. Думаем к концу апреля все будет ясно", – написала она. Джумаев просит родных, чтобы они принесли ему периодическую печать (газеты), добавила тетя. "Пробовала оформить не получилось", – посетовала она.

Напомним, что, по мнению чеченского блогера Мусы Ломаева и правозащитника Оюба Титиева, резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, указал правозащитник Руслан Кутаев.

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов — на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд утвердил штраф Конотопову за организацию акции Навального в Волгограде", "Суд признал незаконным задержание Хатукаевой на акции в Махачкале", "Суд признал законным отчисление Мочалова из вуза после акции за Навального".

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