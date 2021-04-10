10 апреля 2021, 10:11

Местные жители подключились к поискам школьника в Волгоградской области

Полицейские, спасатели, власти и местные жители ищут 13-летнего мальчика, который ушел за дровами и не вернулся домой, к поискам подключена и малая авиация, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, школьник ушел из дома в Котельниковском районе 9 апреля. Родители сообщили, что он отправился за дровами в лесопосадку, расположенную на окраине хутора, и не вернулся. Родные пытались найти его сами, но безуспешно. К поискам подключились сотрудники МВД, МЧС, органов власти и неравнодушные местные жители. С рассветом к месту поисков вылетела малая авиация, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

"По предварительным данным, мальчик отправился за дровами на автомобиле отца, взяв транспортное средство без разрешения. Машина обнаружена на берегу Цимлянского водохранилища", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в 2019 году в Волгоградской области были организованы поиски 16-летней девочки, которая вышла из дома 31 июля и не вернулась. Девочка была найдена 4 августа.

Примечание:

"Поиски пропавших школьников из Сочи продолжены на берегу", "Двое школьников пропали в Ростовской области", "Сотни человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 апреля 2021, 12:05

10 апреля 2021, 11:05

10 апреля 2021, 09:19

  • Магомед Гадаев отпущен на свободу

    Депортированный из Франции беженец из Чечни Магомед Гадаев, которого сотрудники ФСБ удерживали в аэропорту Шереметьево после прибытия в Москву, отпущен на свободу, сообщил председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

10 апреля 2021, 08:29

  • Пользователей соцсети возмутило избиение плетью жителя Анапы

    Видео с избиением плетью местного жителя в окружении людей в казачьих папахах распространяется в анапских Instagram-пабликах. Герой ролика записал второе видео, на кадрах которого заявил, что избиение было постановочным. Пользователи соцсети назвали недопустимой публичную порку человека плетью и отказались верить, что она была ненастоящей.

10 апреля 2021, 07:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи