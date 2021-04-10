Местные жители подключились к поискам школьника в Волгоградской области

10 апреля 2021, 10:11

Полицейские, спасатели, власти и местные жители ищут 13-летнего мальчика, который ушел за дровами и не вернулся домой, к поискам подключена и малая авиация, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, школьник ушел из дома в Котельниковском районе 9 апреля. Родители сообщили, что он отправился за дровами в лесопосадку, расположенную на окраине хутора, и не вернулся. Родные пытались найти его сами, но безуспешно. К поискам подключились сотрудники МВД, МЧС, органов власти и неравнодушные местные жители. С рассветом к месту поисков вылетела малая авиация, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

"По предварительным данным, мальчик отправился за дровами на автомобиле отца, взяв транспортное средство без разрешения. Машина обнаружена на берегу Цимлянского водохранилища", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в 2019 году в Волгоградской области были организованы поиски 16-летней девочки, которая вышла из дома 31 июля и не вернулась. Девочка была найдена 4 августа.