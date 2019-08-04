04 августа 2019, 15:31
Найдена пропавшая в Волгоградской области девочка
Девочка-подросток, которая 31 июля ушла из дома в Волгоградской области, сегодня найдена живой, сообщило МВД.
Как писал "Кавказский узел", 31 июля 16-летняя девочка вышла из дома на хуторе Раздоры Михайловского района и не вернулась. К 3 августа в ее поисках участвовали 350 полицейских, а также волонтеры.
Пропавшую девочку нашли сегодня в окрестностях станицы Раздоринской возле озера Богатое, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
"С ребенком общаются специалисты – психологи, врачи, инспекторы по делам несовершеннолетних, следователи Следственного комитета", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Найден пропавший в Новороссийске ребенок", "Житель Волгоградской области получил 20 лет за убийство девочки", "Семья пропавшей в Камышине девочки попросила вернуть ее на любых условиях".
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