Сотни человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка

03 августа 2019, 12:47

350 сотрудников МВД и волонтеры третий день занимаются поисками 16-летней девочки, пропавшей на хуторе в Михайловском районе.

Об исчезновении девочки ее опекун сообщила в тот же день, 31 июля. По словам женщины, девочка вышла во двор их частного дома на хуторе Раздоры Михайловского района и исчезла. Возбуждено дело по статье "Убийство".

Поиски девочки "не прекращаются ни на минуту", используются беспилотники. "Правоохранителями, волонтерами, местными жителями и родственниками девочки уже проделан колоссальный объем работы: прочесывание местности, осмотрены все заброшенные строения, колодцы и водоемы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Волгоградской области.

В поисках участвуют сводные отряды регионального главка МВД и трех районных отделов полиции, сегодня утром в станицу Раздоринскую прибыли дополнительные силы Росгвардии, сообщило на своем сайте управление МВД по Волгоградской области.

Всего в поисках задействованы 350 сотрудников МВД, со ссылкой на пресс-службу ведомства информировала сегодня "Высота 102". Помимо волонтеров и силовиков, искать ребенка помогает сельская администрация, егеря, охотники и казаки.

Пропавшая девочка в силу врожденного заболевания не способна адекватно воспринимать окружающий мир. Опекуны начали искать ее уже через 15 минут после того, как девочка вышла во двор. Служебные собаки, взяв след, довели кинологов и поисковые группы до ближайшего леса, где следы девочки пропали. Местность в этом районе крайне сложная - с лесами, ериками, озерами и заболоченными участками. Ночью температура опускалась до +8 градусов, а ребенок ушел в летней одежде, сообщило издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в райцентре Михайловка без осадков, температура воздуха +20 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. Ночью также без осадков, похолодает до +13. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2018 года в Михайловке во время прогулки возле дома пропал четырехлетний мальчик. Его тело нашли в выгребной яме уличного туалета.