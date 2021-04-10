Игорь Каляпин и Магомед Гадаев. Фото со страницы Каляпина в Facebook https://www.facebook.com/photo/?fbid=4002968613099605&set=pcb.4002797959783337

10 апреля 2021, 09:19

Магомед Гадаев отпущен на свободу

Депортированный из Франции беженец из Чечни Магомед Гадаев, которого сотрудники ФСБ удерживали в аэропорту Шереметьево после прибытия в Москву, отпущен на свободу, сообщил председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

Как писал "Кавказский узел", 37-летний беженец из Чечни Магомед Гадаев поранил себе живот, чтобы сорвать назначенную на 9 апреля депортацию из Франции в Россию. Несмотря на это он был депортирован в тот же день. После прибытия в Москву пограничники отказались отпустить Гадаева и он остался в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

"Магомед Гадаев, вопреки решению суда, незаконно депортированный сегодня из Франции, а затем более 12 часов удерживаемый сотрудниками ФСБ в порту Шереметьево без всяких законных оснований и без допуска к нему адвоката, наконец-то освобожден. В течение этих двенадцати часов мы так и не смогли получить от сотрудников погранконтроля объяснения, на каком основании Гадаева принудительно удерживают в аэропорту", – написал Игорь Каляпин сегодня на своей странице в Facebook.

После прибытия в Москву Гадаева поместили в депортационный сектор аэропорта Шереметьево и не дали возможности связаться с семьей. С момента приземления ему не предоставили даже возможности поесть, сообщила 9 апреля "Новая газета".

На вопросы журналистов, на каких основаниях Гадаев ограничен в свободе передвижения и почему к нему не допускают адвоката, сотрудник погранслужбы ответил, что у депортированного нет российского паспорта, пояснило издание.

Гадаев рассказал журналистам, что несколько часов его опрашивали разные сотрудники силовых структур, они интересовались причинами его отъезда из России и высылки из Франции. Сотрудники погранслужбы ФСБ сказали Гадаеву, что "у них есть договоренность отправить его по месту жительства в Чеченскую Республику", отмечается в публикации.

Магомед Гадаев является свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по тяжким статьям УК России "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, его жизни угрожает реальная опасность, утверждает "Новая газета".

Гадаеву 37 лет, он покинул Россию в 2010 году. В Чечне он был похищен, и удерживали его на базе чеченской силовой структуры, однако впоследствии ему удалось выбраться и уехать за границу. Во Франции уроженец Чечни прожил 11 лет, говорится в публикации.

Также Магомед Гадаев является членом правления организации "Барт Маршо" и членом "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться, сообщил "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" ранее информировал, что вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак Анзоров. Во Франции Анзорову был предоставлен статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу, шесть из которых уже отпущены, были его родственники.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Чеченский депутат Госдумы потребовал экстрадировать Закаева в Россию", "Власти России предоставили временное убежище Чолиеву", "Юристы сочли минимальными шансы на экстрадицию Закаева в Россию".

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