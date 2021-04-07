Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

07 апреля 2021, 17:11

Правозащитники добились пересмотра жалобы об угрозах критикам Кадырова

Верховный суд Чечни постановил сегодня заново рассмотреть иск правозащитников к следователям, которые отказались проверять озвученные Рамзаном Кадыровым угрозы.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* и Московская Хельсинкская группа направили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину заявление, в котором отметили, что призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию. Следователи отказались выносить постановления по их заявлениям, а Старопромысловский райсуд Грозного 15 января отклонил жалобу на бездействие следователей, поскольку те не вынесли никакого постановления. Апелляция в Верховный суд Чечни была направлена еще 8 февраля.

Судья Верховного суда Чечни Хасмагомед Мадаев рассмотрел сегодня апелляционную жалобу председателя Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, члена Совета Олега Орлова и сопредседателя Московской Хельсинкской группы Вячеслава Бахмина и вынес решение об отмене постановления Старопромысловского районного суда, рассказал адвокат Михаил Беньяш, представлявший интересы истцов.

"Дело уходит на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Мотивировка не была оглашена", - сказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

На заседании присутствовали Александр Черкасов и Олег Орлов. Прокурор Сулейман Межидов поддержал их просьбу об отмене постановления Старопромысловского райсуда, указано в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Премьера фильма о чеченском гомосексуале сорвана на фестивале "Артдокфест"", "Пересмотрен приговор по делу о нападении на Тумсо в Швеции", "Сообщение о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию вызвало резонанс в соцсети".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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