07 апреля 2021, 17:11
Правозащитники добились пересмотра жалобы об угрозах критикам Кадырова
Верховный суд Чечни постановил сегодня заново рассмотреть иск правозащитников к следователям, которые отказались проверять озвученные Рамзаном Кадыровым угрозы.
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* и Московская Хельсинкская группа направили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину заявление, в котором отметили, что призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию. Следователи отказались выносить постановления по их заявлениям, а Старопромысловский райсуд Грозного 15 января отклонил жалобу на бездействие следователей, поскольку те не вынесли никакого постановления. Апелляция в Верховный суд Чечни была направлена еще 8 февраля.
Судья Верховного суда Чечни Хасмагомед Мадаев рассмотрел сегодня апелляционную жалобу председателя Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, члена Совета Олега Орлова и сопредседателя Московской Хельсинкской группы Вячеслава Бахмина и вынес решение об отмене постановления Старопромысловского районного суда, рассказал адвокат Михаил Беньяш, представлявший интересы истцов.
На заседании присутствовали Александр Черкасов и Олег Орлов. Прокурор Сулейман Межидов поддержал их просьбу об отмене постановления Старопромысловского райсуда, указано в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".
Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".
* организация внесена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"