Правозащитники добились пересмотра жалобы об угрозах критикам Кадырова

07 апреля 2021, 17:11

Верховный суд Чечни постановил сегодня заново рассмотреть иск правозащитников к следователям, которые отказались проверять озвученные Рамзаном Кадыровым угрозы.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* и Московская Хельсинкская группа направили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину заявление, в котором отметили, что призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию. Следователи отказались выносить постановления по их заявлениям, а Старопромысловский райсуд Грозного 15 января отклонил жалобу на бездействие следователей, поскольку те не вынесли никакого постановления. Апелляция в Верховный суд Чечни была направлена еще 8 февраля.

Судья Верховного суда Чечни Хасмагомед Мадаев рассмотрел сегодня апелляционную жалобу председателя Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, члена Совета Олега Орлова и сопредседателя Московской Хельсинкской группы Вячеслава Бахмина и вынес решение об отмене постановления Старопромысловского районного суда, рассказал адвокат Михаил Беньяш, представлявший интересы истцов.

"Дело уходит на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Мотивировка не была оглашена", - сказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

На заседании присутствовали Александр Черкасов и Олег Орлов. Прокурор Сулейман Межидов поддержал их просьбу об отмене постановления Старопромысловского райсуда, указано в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".