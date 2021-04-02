Российские правозащитники опубликовали доклад о нарушении прав человека в Сирии

02 апреля 2021, 12:19

Действия российских военных в Сирии приводят к жертвам бомбардировок и нарушению прав человека. После переселения в Россию сирийские черкесы сталкиваются с финансовыми и социальными проблемами. На России, как на стране-участнице конфликта, лежит большая ответственность за будущее Сирии, отметили правозащитники в совместном докладе.

Группа российских правозащитных организаций выпустила доклад о проблемах соблюдения прав человека и нарушениях гуманитарных норм в Сирии за последние 10 лет конфликта, сообщил 31 марта на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал"*.

Доклад появился в результате двухлетней работы группы российских неправительственных организаций и правозащитников: Правозащитного центра "Мемориал"*, "Молодежного правозащитного движения", Светланы Ганнушкиной, председателя Комитета "Гражданское содействие"*, Александра Горбачева, юриста правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга", подробнее о докладе рассказывается в справке "Кавказского узла" "10 страшных лет: правозащитники дали оценку действиям России в Сирии".

Доклад "Десять страшных лет. Нарушения прав человека и гуманитарного права во время войны в Сирии" правозащитники представили сегодня в ходе онлайн пресс-конференции на YouTube-канале ПЦ "Мемориал"*. "Доклад не содержит ничего такого, что не было известно мировому сообществу. Цель доклада – ознакомить российских пользователей с ролью России в войне в Сирии в качестве одной из воюющих сторон", — заявил в ходе презентации доклада член Совета Правозащитного центра "Мемориал"*, руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов.

Собранная информация позволила авторам сделать вывод о том, что действенным репрессивным инструментом режима Башара Асада, а по сути, — методом ведения войны государства "явилось насилие в местах содержания под стражей". В докладе приведено большое количество показаний свидетелей и бывших заключенных.

Большинство респондентов отметили, что воспринимают Россию не как спасителя, а как деструктивную внешнюю силу, чья военная и политическая интервенция удержала нарушителя военных законов во главе их страны. Также Россия воспринимается как сторона, непосредственно ответственная за грубые нарушения международного гуманитарного права, отмечается в докладе.

Докладчики также указали, что после начала гражданской войны в республики Северного Кавказа России въехало около 3000 сирийских беженцев. При этом примерно 300–400 из них были вынуждены уехать в другие страны (преимущественно в Турцию и Германию), столкнувшись с невозможностью оформления легального миграционного статуса или не выдержав условий проживания и размещения в России.

В России беженцы из Сирии сталкиваются с тяжелыми экономическими условиями, отметил один из респондентов. "Дети сирийских беженцев в России часто начинают помогать по хозяйству или даже работать в цехах очень рано — примерно с 12 лет", — приведены в докладе его слова.

Также беженец пожаловался на сложную социальную обстановку. "Если девочка, помогает маме дома, если мальчик, то работает. Потому что трудно жить. Видели, да, эта квартира. Нехорошая квартира, а стоит 20 тысяч. Я уже два года здесь. Еще заберут за воду, за свет. Я выключил домофон, чтобы не доплачивать 300 рублей каждый месяц", — добавил он.

По словам респондентов, опрошенных авторами доклада, они "испытывают серьезные сложности с адаптацией и интеграцией в российское общество". "При этом сирийская община не представляет собой сколь-либо целостной организации, в которой царит взаимовыручка и близкое общение. Большинство опрошенных пар сирийцев полагаются только на себя и своих близких", — подчеркнули авторы доклада.

В итоге, по данным правозащитников, в кавказских регионах России осталось 2000-2500 беженцев из Сирии — преимущественно черкесов-сирийцев, но включая и несколько сот сирийцев-арабов.

Также в докладе упоминается госпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом", действующая в республике с 31 июля 2019 года. Авторы указывают, что особого оптимизма у черкесской общественности она не вызывает, так как рассчитана всего на 50 соотечественников и 150 членов их семей.

Авторы доклада проводили исследования в Ливане, Иордании, Турции (дважды), Германии, Бельгии, Нидерландах и России в период между октябрем 2018 года и августом 2019-го. В общей сложности было проведено более 150 интервью с людьми, жившими в Сирии и "ставшими свидетелями или жертвами преступлений и нарушений прав человека".

Правозащитники сформулировали 75 рекомендаций сторонам сирийского конфликта. В частности, они рекомендовали минимизировать риски жертв и новых блокад населенных пунктов во время военных операций, прекратить сексуальное насилие в тюрьмах и привлечь к ответственности виновных, а также привлечь к ответственности преступников, виновных в военных преступлениях.

"Кавказский узел" также писал, что черкесские репатрианты неоднократно жаловались на сложности после переселения в Россию. Так, по их словам, черкесы, приезжающие из Сирии, не имеют официального статуса репатриантов и не могут получать российское гражданство по упрощенной схеме. Реальную помощь репатриантам оказывают только черкесские активисты, но не власти, сообщил зампред "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".

* Организация внесена Минюстом России в "Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента"