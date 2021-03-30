30 марта 2021, 20:08

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии встал на сторону фермеров

Прохладненское хлебоприемное  предприятие должно возместить 24 миллиона рублей за испорченные семена кукурузы, постановил сегодня Арбитражный суд Кабардино-Балкарии. Судебная тяжба продолжалась с 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", сельхозпредприятие "Маджести" в Кабардино-Балкарии добивается в суде возмещения многомиллионного ущерба из-за нарушения договора о переработке партии семенной кукурузы. Представители предприятия считают, что суд позволяет ответчику затягивать процесс, который длится уже около четырех лет. На имущество сельхозпредприятия наложен арест из-за долгов, возникших после потери урожая кукурузы на сумму в 30 миллионов рублей, а зарплату работникам пришлось выплачивать также из заемных средств, пожаловался директор компании. В прениях по делу об испорченной кукурузе стороны процесса озвучили взаимные претензии.

Сельхозпредприятие ООО "Маджести" в 2016 году сдало в ООО "Прохладненское хлебоприемное предприятие" 545 тонн семенной кукурузы стоимостью более 30 млн рублей, предварительно заключив договор о ее переработке. Элеватор при приемке провел необходимые анализы и принял урожай кукурузы без замечаний к ее качеству, однако продукция так и не была возвращена заказчику, следует из искового заявления, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сегодня Арбитражный суд огласил решение по спору  о порче кукурузы между ООО "Маджести" и  Прохладненским хлебоприемным  предприятием, который рассматривался с 2017 года.  Суд взыскал с хлебоприемного предприятия  стоимость испорченных семян кукурузы -  около 19 миллионов рублей. Также суд предприятие должно возместить фермерам проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 млн рублей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Специальный уполномоченный по делам фермеров Кабардино-Балкарии Жантемир Губачиков счел процесс затянутым, так как суд соглашался на требования ответчика о назначении дополнительных экспертиз. "Малый бизнес не защищен со стороны государства и правоохранительных органов. И пример "Маджести" тому подтверждение", – заявил он ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Фермеры в Кабардино-Балкарии сочли бессмысленной экспертизу по делу о пропавшей кукурузе", "Пошлины на экспорт зерна усложнили жизнь фермерам юга России", "Бизнесмен из Нарткалы пожаловался на убытки из-за бюрократической волокиты".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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