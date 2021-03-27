В Тбилиси полиция задержала пять участников акции протеста

27 марта 2021, 15:01

Активисты "Движения за Грузию" провели сегодня акцию с требованием отмены результатов выборов в парламент около здания партии "Грузинская мечта" в Тбилиси. После стычек с силовиками в полицию были доставлены пятеро протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", политический кризис в Грузии возник после парламентских выборов в октябре 2020 года, результаты которых не признает оппозиция. Кризис обострился после задержания председателя оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии, сторонники которого в ночь на 27 марта провели в Рустави очередную акцию протеста.

Осенью 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. В январе парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить пакет законопроектов о прекращении финансирования партий за бойкот заседаний. "Кавказский узел" собрал новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".

Около десятка активистов "Движения за Грузию" собрались сегодня возле здания партии "Грузинская мечта" в Тбилиси, где проходит заседание ее политсовета. Протестующие принесли на место проведения акции баннер с изображением лидеров "Грузинской мечты" с надписью: "Не простим украденных выборов", передало сегодня издание "Интерпрессньюс".

Офис "Грузинской мечты" был взят в оцепление полицией и после того, как активисты попытались наклеить на стены здания стикеры с изображением Беры Иванишвили, между ними и силовиками возникла стычка, в результате которой полиция задержала пятерых протестующих, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

На "Кавказском узле" размещены справочные материалы о партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и политической коалиции "Грузинская мечта", основанными Бидзиной Иванишвили, а также об оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая до 2012 года находилась у власти.