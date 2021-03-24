Шахбан Мачиев. Фото: федерация спортивной борьбы Дагестана.

24 марта 2021, 04:52

Присяжные оправдали Шахбана Мачиева по делу об убийстве росгвардейца

Вина чемпиона мира по самбо Шахбана Мачиева в убийстве бойца Росгвардии возле клуба-ресторана Best в Махачкале в ноябре 2018 года не доказана, решили присяжные.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября 2018 года между посетителями в махачкалинском клубе Best произошел конфликт, который завершился перестрелкой. В ней погиб сотрудник Росгвардии. В конфликте, по данным источников, участвовали чемпион мира по рукопашному бою Хаскил Якубов, его брат, чемпион мира по боевому самбо Магомед, и еще один чемпион мира по боевому самбо Шахбан Мачиев. При этом Мачиев был ранен. Ему предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Присяжные сочли недоказанной причастность Шахбана Мачиева к убийству сотрудника Росгвардии Мурада Рамазанова, пишет 23 марта РИА "Дербент" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Мачиев был оправдан по всем пунктам обвинения, сообщает издание.

Какими-либо комментариями от представителей сторон процесса относительно решения присяжных "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что братья Якубовы были объявлены в федеральный розыск, при обыске в доме Хаскила было найдено огнестрельное оружие, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Примечание:

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