Администрация "Эльбруса" сообщила о полном закрытии курорта из-за непогоды

23 марта 2021, 13:34

"Эльбрус" закрыт уже не частично, а полностью из-за усилившегося снегопада и ветра, уведомила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром администрация курорта сообщила о приостановке работы только части канатных дорог из-за сильного ветра в высокогорье. Пользователи Instagram пожаловались на работу курорта.

Из-за ухудшения погоды принято решение о временном закрытии всего курорта "Эльбрус", заявила позднее администрация. "23 марта, во вторник, курорт Эльбрус закрыт для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями. В горах сильный ветер, снегопад, отсутствует видимость", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице курорта в Instagram.

К 13.30 мск эта запись набрала 366 отметок нравится и 13 комментариев. Часть комментаторов сочли закрытие курорта необходимой мерой безопасности.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. На "Кавказском узле" опубликована также справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем будет идти снег. Температура воздуха составит -7 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. В ночь на 24 марта также ожидается снег, температура воздуха понизится до -9, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.