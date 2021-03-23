Курорт "Эльбрус" частично приостановил работу из-за непогоды

23 марта 2021, 08:52

Часть канатных дорог на курорте "Эльбрус" не работает из-за сильного ветра в высокогорье, сообщила сегодня администрация курорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта администрация курорта "Эльбрус" внезапно объявила о том, что он не будет работать 9 марта в связи с проведением технических работ. Пользователи соцсети возмутились неожиданным закрытием курорта. В тот же день вечером администрация заявила о переносе проведения техработ на другую дату на фоне просьб туристов.

Часть канатных дорог закрыта на курорте "Эльбрус" из-за сильного ветра в высокогорье, сообщила сегодня администрация курорта. "Сегодня на "Эльбрусе" работают канатные дороги Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м). Канатная дорога Мир – Гара-Баши (3500 м - 3847 м) закрыта из-за сильного ветра", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня администрацией на ее странице в Instagram, на которую подписано около 35,3 тысячи пользователей.

К 08.40 мск эта запись набрала 608 отметок нравится и восемь комментариев. Часть их авторов пожаловалась на работу курорта. "Огромные очереди от шлагбаума, нет организации продажи ски-пасс! Постройте лабиринт! Подъемники постоянно стоят", – написала mironovasvetlana. "Утром на Гара-Баши не продали, хотя ветер был вчера, а не сегодня утром... Зато наверху как открыли в 11 [часов], в две цены абонемент улучшают. Бизнес, что!" – отметил romanbotkin.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем будет идти снег. Температура воздуха составит -7 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. В ночь на 24 марта также ожидается снег, температура воздуха понизится до -9, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

На "Кавказском узле" опубликована справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".