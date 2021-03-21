Власти отчитались о подвозе воды жителям Избербаша

21 марта 2021, 16:32

Для жителей Избербаша, где более 60 тысяч человек остались без водоснабжения, организован подвоз воды, сообщили в мэрии. В город также направлены три водовоза по распоряжению правительства Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта власти Избербаша сообщили, что были вынуждены прекратить водоснабжение домов горожан, так как талые воды загрязнили озеро Рыбье, из которого поступает вода, после чего ее уровень в водохранилище упал. Без воды остались более 60 тысяч жителей города. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с отключением водоснабжения.

Власти Избербаша организовали подвоз питьевой воды для жителей, оставшихся без водоснабжения, сообщил сегодня сотрудник администрации города. "До улучшения ситуации в Избербаше будет осуществляться подвоз воды во все районы города с использованием 20 единиц специального автотранспорта", - приводит его слова ТАСС.

На сайте мэрии, по состоянию на 16.30 мск, нет информации об организации подвоза воды. Instagram-аккаунт администрации Избербаша, на который подписаны 18,4 тысячи пользователей, закрыт и доступен лишь подписчикам.

По поручению правительства Дагестана в Избербаш направлены три водовоза от МЧС для обеспечения людей питьевой водой. Воду из них можно получить около дома № 4 по ул. Азизова, дома № 61 по ул. Гамидова и на пятачке по ул. Буйнакского, сообщила сегодня в 12.49 мск "Дагестанская правда".