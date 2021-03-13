Грузинский фермер арестован по делу о трудовом рабстве и смерти работника

13 марта 2021, 18:28

Российский гражданин был взят в трудовое рабство и умер после жестоких избиений, сообщила Генпрокуратура Грузии. Владелец фермы заключен под стражу.

По данным МВД Грузии, владелец фермы в селе Гаваза Кварельского района пригласил гражданина России на работу, а по прибытии того в хозяйство отобрал паспорт и удерживал, заставляя трудиться и жить в стойле для скота. Работника систематически избивали. 10 февраля владелец фермы в ходе избиения сломал россиянину ребра. Работнику не оказывалась медицинская помощь - его, наоборот, заставляли работать. 7 марта работник был избит снова, через три дня он скончался от полученных травм.

Фермера задержали 11 марта. Ему предъявлено обвинение по статье "Торговля людьми (траффикинг) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и повлекшего причинение смерти потерпевшему". Обвиняемому грозит от 15 до 20 лет заключения. Гурджаанский районный суд постановил арестовать фермера, передали сегодня информацию Генпрокуратуры "Новости-Грузия". На какой срок арестован обвиняемый, в сообщении не уточняется.