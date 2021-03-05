Сочинцы призвали остановить застройку склона горы Бытха

05 марта 2021, 13:59

Оползень сошел с горы Бытха в Сочи в связи с застройкой ее склона, предположили местные жители, их точку зрения разделили ученые и активисты. Обращения к чиновникам с требованиями остановить строительство остаются без ответа, пожаловались сочинцы, которые опасаются, что новый оползень повредит их дома.

Как сообщал "Кавказский узел", жители микрорайона Бытха в Сочи неоднократно жаловались на застройщиков многоэтажных домов на северном склоне горы. 9 ноября 2020 года они провели встречу с застройщиком, которую назвали безрезультатной, и направили главе Сочи претензию с требованием отменить разрешение на строительство.

Сообщение о том, что в Сочи сошел оползень поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 26 февраля. "В Сочи на Северном склоне Бытха 25 февраля сошел мощный оползень, который никто не может остановить. Здесь <…> строится очередной коммерческий высотный жилой комплекс. Старожилы микрорайона требовали прекратить застройку", – написал в частности автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" связался с автором сообщения, старожилом микрорайона Бытха Виктором Поповым. По его словам, на месте фруктовых садов НИИ горного садоводства и цветоводства строятся высотные коммерческие дома на продажу. Корреспондент выехал на место и убедился, что завалы земли через опорную стену вывалились на федеральную дорогу общего пользования, на оползневом склоне фактически не осталось деревьев, выше по склону располагаются многоэтажные дома.

Жители домов по улице Ясногорская №6, №12, №14 и №15, где проживают порядка пятисот человек, выразили опасение, что стройка может усугубить ситуацию, рассказала активистка микрорайона Бытха, где проживает более 20 000 человек, Марина Шарапова. "У нас и так старые дома на улице, которым более полувека, а тут еще эта стройка. Стучат так каждый день, что наши дома подпрыгивают. Мы ходили фотографировать и фиксировать это безобразие, но прорабы с рядом ведущейся стройки накидывались на нас <…> они боялись именно фиксации", – рассказала Шарапова корреспонденту "Кавказского узла".

Она показала переписку с властями по поводу застройки Бытхи, притока жителей с разных регионов на ПМЖ и нехватки из-за этого мест в школах и детских садах, очередей в поликлинику. "Чиновники в ответах поясняют, что у них "нет свободных земель для строительства поликлиники, так как все земли на Бытхе проданы", – рассказала Шарапова.

Архитектор Владимир Смирнов назвал застройку оползневых горных склонов курорта "преступлением". "Сложно комментировать <...>. В Сочи после 90-х идет [бессистемная] застройка города и разбазаривание его земель, изменение их целевого назначения, что ведет только к усугублению проблем на курорте", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В городе этажность не должна превышать 4-5 этажей, высотное строительство в Сочи недопустимо из-за высокой сейсмической опасности, добавил он.

Активисты неоднократно обращались с жалобами и требовали пресечь застройку земель, рассказала лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца. "Застройка привела к сходу оползневых масс на дорогу. <…> Бытха сильно обводнена. С горы стекают ручьи, и во время сильных осадков идет подмывание почв. Как там можно строить", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После перестройки в начале 90-х производственное хозяйство НИИ пришло в упадок и производственные земли стали застраиваться коммерческими домами. Тысячи гектаров земли, на которых ранее росли плантации фруктовых деревьев, чая, цветов, были раздроблены и розданы застройщикам, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник ВНИИ цветоводства и субтропических культур, кандидат сельскохозяйственных наук Нина Козьменко.

На территории цитрусового сада НИИ произрастает знаменитое дерево Дружбы, посаженное в 1934 году ученым Федором Зориным для получения новых морозостойких сортов цитрусовых. В настоящее время экскурсий к дереву практически нет, так как из-за окруживших дерево коммерческих строек проехать и пройти к нему сложно, рассказал ведущий научный сотрудник НИИ, кандидат наук Сергей Салов. "Повальная застройка земель института началась с момента, когда город Сочи объявили олимпийской столицей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Была выкорчевана плантация чая и отдана под застройку коттеджами для олимпийских переселенцев, а земли распоряжением губернатора Александра Ткачева выведены из состава природоохранных и плодородных земель, утверждает Салов.

Трогать зеленые насаждения Сочи вообще нельзя, тем более рубить их на оползневых склонах, считает агроном Екатерина Соколова. "Деревья корнями укрепляют склоны. Растения – это достояние Сочи и застраивать оползневые, горные участки сельхозназначения недопустимо. Они должны использоваться сугубо по назначению", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 22 февраля жители Сочи на улице Ломоносовской потребовали устранить последствия оползня, который, по их мнению, был вызван строительством многоэтажки на склоне. После оползня жители оказались практически отрезанными от мира.