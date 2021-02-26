Полиция оцепила здание парламента в Ереване

26 февраля 2021, 10:32

Силовики взяли в оцепление здание парламента Армении, перед которым проходит акция протеста противников Никола Пашиняна. К площади в центре Еревана стягиваются как дополнительные силы полиции, так и сторонники оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", Генштаб армии Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его отставки также потребовали и жители Еревана. Они вышли на улицы и в знак протеста заблокировали некоторые дороги. На акцию также вышли и сторонники Пашиняна. Между ними и протестующими произошли столкновения. Активисты установили палатки, перекрыли проспект Баграмяна и провели ночь на 26 февраля около здания парламента.

К зданию парламента в центре Еревана приехала колонна автобусов полиции, они встали в переулке, выходящем на проспект Баграмяна, сообщило сегодня РИА "Новости". Агентство также опубликовало ролик, на котором показан прибывший на место проведения акции отряд силовиков

К палаточному лагерю в центре Еревана также начали стягиваться и сторонники оппозиции. На проезжей части проспекта Баграмяна установлены около 20 палаток. К утру стали приходить новые активисты, которые принесли продукты и теплые вещи.

Силовики утром провели пересменку, после чего к месту акции протеста начали стягиваться новые силы полиции. Правоохранители взяли в кольцо здание парламента. Обстановка в целом спокойная, сообщил сегодня "Sputnik Армения". Издание тоже опубликовало ролик, на кадрах которого показаны стоящие на тротуарах полицейские. Напротив них установлены несколько палаток, возле которых кучками стоят участники акции протеста. Судя по кадрам, обстановка спокойная.

Акции протеста с требованием об отставке Пашиняна проходят с ноября 2020 года, когда Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция расценила это соглашение как капитуляцию, 17 оппозиционных сил создали тогда "Комитет спасения". Премьера призвали уйти в отставку президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй, а сегодня утром - и Генштаб.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются на странице "Протесты в Армении". Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".