Полад Асланов. Фото https://xeberdar.net/9980-bu-gun-taninmish-jurnalistin-ad-gunudur.html

22 февраля 2021, 18:02

Журналист Полад Асланов помещен под медицинское наблюдение

Азербайджанский журналист Полад Асланов помещен под медицинское наблюдение на 22-е сутки голодовки, после визита к нему врача и представителей Красного Креста, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. 1 февраля Асланов объявил голодовку, потребовав объективного разбирательства и перевода под домашний арест. 6 февраля жена Асланова сообщила об ухудшении состояния его здоровья. Представители омбудсмена Азербайджана посетили его только на восьмой день его голодовки. 15 февраля апелляционный суд оставил в силе приговор Асланову. 17 февраля журналист был этапирован из Бакинского СИЗО-1 в учреждение по отбыванию наказания №1, расположенное в Низаминском районе столицы.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала азербайджанские власти оказать срочную медпомощь Асланову и обеспечить справедливое рассмотрение его дела. Асланов включен в список политзаключенных союза "За свободу политзаключенных". "Комитет защиты журналистов" еще в октябре 2020 года призывал освободить Асланова.

Полад Асланов сегдня был изолирован от других заключенных и помещен под медицинское наблюдение, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Гюльмира Асланова.

"В прошлую пятницу (19 февраля) Полада посетили представители Бакинского офиса Международному Комитета Красного Креста (МККК), в том числе врач. Они сообщили мне, что Полад продолжает голодовку, при этом его содержат в холодном помещении. Сотрудники Красного Креста обратили внимание на это руководства колонии и получили заверения, что его переведут в обогреваемое помещение", - заявила она.

По ее словам, сегодня она смогла попасть к руководству колонии №1. "Меня принял начальник колонии Эмин Гасанов. Он сообщил, что заявление Полада о голодовке принято, и его акция запротоколирована. Начальник сказал, что они периодически ведут с Поладом беседы о необходимости прекращения голодовки, ее вреде для здоровья, однако он никак не соглашается", - рассказала Гюльмира Асланова.

Она сообщила, что сегодня ее супруга обследовал врач, направленный из Лечебного учреждения Пенитенциарной службы. "Как раз, когда я была у начальника, врач пришел от Полада. Он сказал, что ситуация для человека, начавшего голодовку при весе 44 кг, серьезная. Доктор сказал, что у Полада организм сильно ослабел. У него исчерпываются запасы глюкозы, и это может негативно повлиять на функционирование мозга - Полад может в любой момент впасть в кому", - пояснила его супруга.

Вместе с тем, она отметила, что ее не пустили к мужу. "Мне сказали, что 14-дневный карантин еще не истек и потому встречи и телефонные разговоры недопустимы. Я сильно беспокоюсь за мужа. Он неумолим и требует справедливости", - сказала Гюльмира Асланова.

В аппарате омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Полад Асланов помещен под медицинское наблюдение, его состояние удовлетворительное.

В Бакинском представительстве МККК воздержались от комментариев, указав на то, что организация не предоставляет публичной информации о посещаемых в местах заключения лицах. Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Силовики в Баку пресекли акцию женщин в защиту политзаключенных", "Обвиняемый по делу о ДТП с Огтаем Гюльалыевым признал свою вину", "Комитет защиты журналистов осудил приговор Афгану Садыгову".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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