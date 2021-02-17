Скриншот сообщения со страницы курорта "Эльбрус" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CLZT0KzFWq4/

17 февраля 2021, 21:25

Названа дата открытия курорта "Эльбрус"

Горнолыжные трассы и канатные дороги "Эльбруса", закрытые из-за сильного снегопада, возобновят работу с 19 февраля, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел",  горнолыжные трассы и канатные дороги на "Эльбрусе" были закрыты 14 февраля в связи с непогодой, затем запрет на их работу был продлен до 18 февраля включительно.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Дальнейшее продление запрета на работу объектов курорта не планируется, 19 февраля будут открыты канатные дороги и трассы от Азау до станции "Мир", сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус" на своей странице в Instagram. А с 20 февраля заработают канатная дорога и трассы Гара-Баши - Мир, сказано в сообщении.

С 18.00 мск сегодня до 18.00 мск 18 февраля в горах Кабардино-Балкарии на высоте более 2000 метров лавиноопасно, сообщило Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. На объектах, находящихся в районах схода снежных лавин, "существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий", информировали спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что власти Эльбрусского района рекомендовали закрыть горнолыжные трассы "Чегет" и "Эльбрус", запретить передвижение по тропам Азау - Терскол и Чегет - Нарзаны, а также приостановить заселение в некоторые туристические комплексы. Администраторы гостиниц Приэльбрусья сообщили, что не стали выселять постояльцев, как им рекомендовали районные власти. Обязательная эвакуация проводится только в условиях чрезвычайно ситуации, пояснил начальник противолавинной службы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем будет идти снег, температура воздуха составит -13 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. Ночью снегопад продолжится, температура снизится до -14, скорость ветра - до метра в секунду. Днем 18 февраля также будет идти снег, похолодает до -20 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен в легкой версии.

На "Кавказском узле" опубликована справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Примечание:

"Планы изменить статус Тебердинского заповедника вызвали протест карачаевцев", "Около 500 грузовиков скопились на пункте пропуска "Верхний Ларс"", "Дома жителей Кабардино-Балкарии повреждены после непогоды".

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