Отели Приэльбрусья продолжили работу вопреки рекомендации властей

17 февраля 2021, 19:33

Горнолыжные трассы Приэльбрусья остаются закрытыми из-за опасности схода лавин, но администраторы местных гостиниц сообщили, что не стали выселять постояльцев, как им рекомендовали районные власти. Обязательная эвакуация проводится только в условиях чрезвычайно ситуации, пояснил начальник противолавинной службы.

"Кавказский узел" сообщал, что 14 февраля горнолыжные трассы и канатные дороги на горнолыжной базе "Эльбрус" были закрыты в связи с экстренным предупреждением о лавиноопасности. 15 февраля администрация Эльбрусского района рекомендовала закрыть горнолыжные трассы, а также выселить постояльцев местных гостиниц.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. На "Кавказском узле" также опубликована справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Туристы остались в гостиницах

Несмотря на то, что катание на трассах запрещено и они закрыты, а подъемники не работают, постояльцы гостиницы "Вершина" остаются там, сказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор отеля. По его словам, отдыхающие совершают прогулки, выселять их администрация гостиницы не планирует. Судя по прогнозу противолавинной службы, трассы начнут функционировать уже 19 февраля, отметили в гостинице.

Альплагерь "Шхельда" также не выселяет постояльцев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор гостиницы. О том же сообщила администратор гостиницы "Иткол". "Мы работаем. Но канатные дороги – нет. Сегодня идет отстрел лавин. Завтра-послезавтра дороги откроются. В гостинице живут... Кто-то гуляет в лесу. Такого, чтобы всех выселить, нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". В альпбазе "Адыл-Су" давать комментарии отказались.

Постояльцы "Вершины" подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники отеля не требовали выселения. "Работники обходительны. О том, что есть проблемы со сходом лавин, слышали. Мы и сами не рискуем, не хотим пока кататься. Гостиница принимает хорошо, никуда не гонит, хотя предупреждение [о потенциальной опасности] было", - сообщила туристка, представившаяся Марией.

Ее знакомая, назвавшаяся Александрой, добавила, что паники среди постояльцев "Вершины" нет.

Власти могут требовать эвакуации только в условиях ЧС

Местные власти не могут запретить работу отелей, это была лишь рекомендация, подчеркнула представитель администрации Эльбрусского муниципального района Загира Байсултанова. "Вчера (16 февраля. - Прим. "Кавказского узла") был принудительный сход лавин. Сегодня утром глава Эльбрусского муниципального района уехал в Приэльбрусье. Мы лишь рекомендовали гостиницам не работать. Запретить мы не можем, не имеем права. Там в гостиницах уже сами решают, как им быть. Наша дело – предупредить об опасности", - пояснила Байсултанова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что по состоянию на 16.30 мск режим повышенной готовности не отменен. Противолавинная служба, по данным Байсултановой, изучит ситуацию в горах только завтра, 18 февраля, когда улучшится погода.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня облачно, идет снег, мороз -13 градусов. К 18 февраля похолодает до -20, причем снегопад не прекратится. Ясная погода без осадков прогнозируется только на 20 февраля. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен в легкой версии.

Рекомендация о выселении людей из гостиниц дается в соответствии с Федеральным законом №68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указал корреспонденту "Кавказского узла" начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Хизир Чочаев.

Он подчеркнул, что принудить людей выселяться можно лишь в условиях чрезвычайной ситуации. "В случае с лавиной в силу сложившихся обстоятельств дается лишь рекомендация уехать", - сказал Чочаев.

При этом у противолавинной службы, по его словам, есть возможность запрета на работу канатных дорог, из-за чего горнолыжники не могут подняться на склоны для катания. Аналогичной возможностью обладают МЧС и Роспотребнадзор, добавил Чочаев.