Кремль заинтересовался данными "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне

16 февраля 2021, 15:23

Пресс-секретарь Владимира Путина решил ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о задержании чеченскими силовиками 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля "Новая газета" сообщила, что в распоряжении издания оказались копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы. После того, как Следственный комитет окончательно отказался возбуждать уголовное дело по заявлению "Новой газеты" о внесудебных казнях, журналистам совместно с правозащитниками удалось убедить очевидцев "незаконных задержаний, пыток и внесудебных расправ" открыто дать об этом показания. "Новая газета" анонсировала публикацию показаний чеченского силовика, ставшего очевидцем казней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сегодня прокомментировать журналистам расследование "Новой газеты". "Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знакомился с этим материалом. Поэтому я не могу сказать, стало это сюрпризом или нет. Просто не знаком... Я обязательно ознакомлюсь с ней, но до сих пор я не имел возможности ее прочитать", - процитировало Пескова РИА "Новости".

Песков добавил, что подобные материалы касаются правоохранительных органов, и выразил надежду, что им уже удалось с ними ознакомиться, передал ТАСС.

На сайтах Следственного управления России, российской Генпрокуратуры, чеченского управления Следкома и прокуратуры Чечни, по состоянию на 15.23 мск 16 февраля, отсутствуют комментарии относительно вчерашней публикации "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне.

Еще в июле 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены 27 человек, задержанных после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. В распоряжении издания также оказались копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании людей. По информации газеты, опубликовавшей 31 июля 2017 года копии документов, 14 человек из числа задержанных были убиты. Однако следователи отказались возбудить уголовное дело об убийстве задержанных, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы правозащитных организаций и "Новой газеты", изучив материалы расследования, указали, что этот вывод следствия был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.