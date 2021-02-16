Зал заседаний ЕСПЧ. Фото CherryX https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_суд_по_правам_человека

16 февраля 2021, 13:29

ЕСПЧ потребовал пересмотреть приговор осужденным за убийство Маркелова и Бабуровой

Верховный суд России должен пересмотреть несправедливый приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, объявил сегодня ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2011 года Верховный суд России не удовлетворил кассационные жалобы на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, признанных виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и приговоренных к пожизненному заключению и к 18 годам лишения свободы соответственно. После заседания суда защита осужденных решила обратиться в ЕСПЧ.

Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова. Подробности об этом изложены в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Станислава Маркелова.

Европейский суд по правам человека сегодня признал "несправедливым и подлежащим пересмотру" судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис. Суд пришел к выводу, что присяжные заседатели "были предвзятыми", следует из публикации на сайте суда, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пояснил, что после вступления решения ЕСПЧ в силу пожизненный приговор Тихонову подлежит пересмотру в Верховном суде России, информирует сегодня "Новая газета".

В жалобе в ЕСПЧ заявители сообщали, что российский суд нарушил право Тихонова и Хасис на справедливое судебное разбирательство, а некоторые присяжные не были беспристрастными.

ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис какой-либо компенсации, но защита удовлетворена его решением, рассказал адвокат Хасис Дмитрий Аграновский. "Данного решения ЕСПЧ достаточно для обращения в президиум Верховного суда России за пересмотром приговора, это и была наша цель", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании запрещенной в России судом и признанной экстремистской "Боевой организации русских националистов" (БОРН). В апреле 2015 года к длительным срокам были приговорены предполагаемые участники этой организации Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, также обвиненные в причастности к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года получил пожизненный срок Илья Горячев, под руководством которого, как считает следствие, было совершено нападение на адвоката.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биографическая справка о Никите Тихонове.

Примечание:

"Участники шествия памяти Маркелова и Бабуровой выступили против изменения Конституции", "Ростовские активисты присоединились к акции против фабрикации уголовных дел", "Власти Ростова-на-Дону отказались согласовать сторонникам Навального пикет в центре".

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