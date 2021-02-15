Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада

15 февраля 2021, 10:34

Краснодарский аэропорт приостановил работу в связи с непогодой, задержаны 11 рейсов.

Аэропорт Краснодара сегодня приостановил обслуживание рейсов до 15.00 мск из-за сильного снегопада, сообщила пресс-служба аэропорта.

"С полуночи аэропорт перешел на усиленный режим работы. Велась интенсивная расчистка взлетной полосы, стоянок самолетов и перрона. С 4:00 мск аэропорт закрыт", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, по состоянию на 10.35 мск задержан вылет шести рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также прилет пяти рейсов из этих же городов, а также Екатеринбурга.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Краснодаре сегодня снегопад, температура -4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 16 февраля также ожидается снегопад, температура воздуха и скорость ветра не изменятся. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен в легкой версии.