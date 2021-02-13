Последствия землетрясения в Ереване 13 февраля 2021 года. Скриншот сообщения https://twitter.com/AvetissianAn/status/1360565417182437377

13 февраля 2021, 15:36

Ереванцы выбежали из многоэтажек после подземных толчков

В Ереване произошло землетрясение силой 5-6 баллов, которое ощутили и жители пяти областей Армении. Жильцы ереванских многоэтажек выбежали на улицы из опасений за свою безопасность.

Жители Еревана вышли на улицу после подземных точков. Скриншот публикации https://t.me/bbbreaking/80351Как писал "Кавказский узел", за сутки с 5 по 6 февраля жители Армении ощутили три землетрясения подряд. В Гегаркуникской области обрушилась стена недействующей школы, были повреждены две хозпостройки. Областные власти провели проверку, насколько безопасны здания местных школ старой постройки. По данным МЧС, ранее землетрясения такой силы - магнитудой 4.8-5.0 - фиксировались в Гегаркуникской области в лишь 1933 и 1947 годах.

Сегодня в 15.29 (14.29 мск) в Ереване было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.7, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным МЧС Армении, эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от Еревана, на глубине 10 километров. В эпицентре сила подземных толчков составила 6-7 баллов, в Ереване - 5-6 баллов, а в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоцдзорской областях – 3-4 балла, передал News.am.

Колебания ощущались жителями Еревана в течение нескольких секунд. Жильцы многоэтажных домов в разных частях Еревана вышли на улицы, опасаясь за свою безопасность. После подземных толчков возникли проблемы с сотовой связью, сообщил "Sputnik Армения". Публикация сопровождается фотографией с десятками людей, которые стоят возле многоэтажек.

Примечание:

"Сельская школа закрыта после землетрясения в Дагестане", "Шестое за декабрь землетрясение произошло в Чечне", "Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края".

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