скриншот страницы https://www.instagram.com/p/CKwBL6xHA92/

09 февраля 2021, 01:47

Пользователи соцсети поддержали фотопроект о мусорном коллапсе в Махачкале

Оригинальность и злободневность фотопроекта "Внутренняя гармония", посвященного проблеме с вывозом мусора в Махачкале, отметили пользователи Facebook. Они также предложили новые локации для съемок.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Мадина Зиркуева и фотограф Имам Гусейнов запустили фотопроект "Внутренняя гармония", в рамках которого модели фотографируются на фоне мусорных куч в Махачкале.

31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января компания "Лидер" заявила о возобновлении работы, а 16 января вновь отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Пользователи соцсети проблему с вывозом мусора в Дагестане назвали мусорным коллапсом и обвинили в его возникновении, как исполнителей, так и чиновников. 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую. Жители Махачкалы сообщили 6 февраля, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором.

Пользователи Facebook поддержали проект Мадины Зиркуевой и Имама Гусейнова. "Отличная идея! Успеха вашему проекту!" - написала Salby Larisa.

"Нет, мусорки на Редукторном (за Фаршером, возле школ) круче. Там и дороги все в ухабах и рытвинах. Колоритное зрелище, и контраст будет ощутимее", - подсказала идею для новой локации Татьяна Пашаева.

Скриншот комментария пользователя Facebook о проекте ''Внутренняя гармония''. https://www.facebook.com/natalia.savelyeva.39/posts/3543621309080731?comment_id=3543693789073483"Посмотрели бы вы на нашу мусорку возле худучилища. Если везде хоть разок, но убирали, то тут девственная спрессованная гора, практицки Тарки-тау (гора в Дагестане высотой 745 метров, - прим. "Кавказского узла")", - иронизирует Наталья Савельева.

"Нет, конечно, девушки красивые... Вот ситуация, что называется, не до смеха", - отметила Хамис Шамилова.

"Красота только выигрывает на таком фоне. Диссонанс может изменить ситуацию", - считает Лариса Анохина.

"Контраст красивый. И ужасный одновременно. Народ на фоне власти", - пошутила Юлия Ярайкина.

"Почему не могу рассматривать фотографии, сразу запах мусорки ощущаю. Видимо, слишком погружаюсь в увиденное", - прокомментировала Ирина Дербенденева.

"Все гениальное - просто", - считает Муслим Суваков.

Напомним, 3 и 5 февраля были задержаны бывший директор компании по вывозу мусора "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с прочими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 млн рублей, сообщило управление Следкома по Дагестану.

Примечание:

"МВД сообщило о крупном мошенничестве с вывозом мусора в Дагестане", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале", "Пользователи соцсети пожаловались на антисанитарию из-за проблем с мусором в Махачкале".

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