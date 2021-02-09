Пользователи соцсети поддержали фотопроект о мусорном коллапсе в Махачкале

09 февраля 2021, 01:47

Оригинальность и злободневность фотопроекта "Внутренняя гармония", посвященного проблеме с вывозом мусора в Махачкале, отметили пользователи Facebook. Они также предложили новые локации для съемок.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Мадина Зиркуева и фотограф Имам Гусейнов запустили фотопроект "Внутренняя гармония", в рамках которого модели фотографируются на фоне мусорных куч в Махачкале.

31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января компания "Лидер" заявила о возобновлении работы, а 16 января вновь отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Пользователи соцсети проблему с вывозом мусора в Дагестане назвали мусорным коллапсом и обвинили в его возникновении, как исполнителей, так и чиновников. 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую. Жители Махачкалы сообщили 6 февраля, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором.

Пользователи Facebook поддержали проект Мадины Зиркуевой и Имама Гусейнова. "Отличная идея! Успеха вашему проекту!" - написала Salby Larisa.

"Нет, мусорки на Редукторном (за Фаршером, возле школ) круче. Там и дороги все в ухабах и рытвинах. Колоритное зрелище, и контраст будет ощутимее", - подсказала идею для новой локации Татьяна Пашаева.

"Посмотрели бы вы на нашу мусорку возле худучилища. Если везде хоть разок, но убирали, то тут девственная спрессованная гора, практицки Тарки-тау (гора в Дагестане высотой 745 метров, - прим. "Кавказского узла")", - иронизирует Наталья Савельева.

"Нет, конечно, девушки красивые... Вот ситуация, что называется, не до смеха", - отметила Хамис Шамилова.

"Красота только выигрывает на таком фоне. Диссонанс может изменить ситуацию", - считает Лариса Анохина.

"Контраст красивый. И ужасный одновременно. Народ на фоне власти", - пошутила Юлия Ярайкина.

"Почему не могу рассматривать фотографии, сразу запах мусорки ощущаю. Видимо, слишком погружаюсь в увиденное", - прокомментировала Ирина Дербенденева.

"Все гениальное - просто", - считает Муслим Суваков.