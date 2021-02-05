ЛГБТ-сеть сообщила о похищении уроженцев Чечни в Нижнем Новгороде

05 февраля 2021, 00:58

Силовики везут в Гудермес двух уроженцев Чечни, задержанных в Нижнем Новгороде, сообщила Российская ЛГБТ-сеть. Задержание молодых людей может быть связано с их активностью в оппозиционном Telegram-канале, предположил координатор программы экстренной помощи организации Давид Истеев.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2020 года в соцсетях появились видео с извинениями жителей Чечни за участие в группе "Осал нах 95" (Пустые люди). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и в группах других мессенджеров оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне, назвав ники нескольких задержанных.

Салех Магамадов и несовершеннолетний Исмаил были задержаны силовиками 4 февраля в своей квартире в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении на сайте Российской ЛГБТ-сети. "Около 15.00 мск (4 февраля) один из молодых людей позвонил координатору программы экстренной помощи Российской ЛГБТ-сети Давиду Истееву с просьбой о помощи: координатор слышал крики неизвестных людей. На место проживания Магамадова и [его друга] оперативно прибыл адвокат Александр Немов, который обнаружил следы погрома", - сообщила организация.

Соседи рассказали, что ранее в подъезде были замечены люди в черной форме. "Адвокат обратился в полицию по факту хищения, стало известно о том, что молодые люди были задержаны сотрудниками полиции. Адвокату стало известно, что Магамадова и [подростка] на машине увозят в Гудермес", - говорится в сообщении.

В июле 2020 года активисты российской ЛГБТ-сети помогли Магамадову и его другу покинуть Чечню и переехать в Нижний Новгород. Жители Чечни рассказали адвокату, что были впервые задержаны в апреле 2020 года. "Удержание было связано с их участием в качестве модераторов в оппозиционном Telegram-канале "Осал нах 95” . После того, как Магамадов и его друг подверглись пыткам и унижениям, видео с их извинениями были опубликованы в сети Интернет", - информирует российская ЛГБТ-сеть.

Связаться с задержанными не удается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы экстренной помощи Российской ЛГБТ-сети Давид Истеев. "У нас нет связи с Исмаилом и Салехом", - сказал он.

По словам Истеева, правозащитники намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в России. "Жалобы в следственный комитет поданы, планируем обращение к (уполномоченному по правам человека в России Татьяне) Москальковой. Причины задержания никто не называет, в открытой базе розыска они не значатся. Завтра (5 февраля) адвокат Александр Немов вылетает в Чечню. Накануне к ребятам приходили из уголовного розыска. Они открыли дверь. Сотрудники сообщили о краже у соседей и что они ведут опрос всех. У них взяли объяснения и зафиксировали паспорта. Нас это сразу насторожило, и сегодня (4 февраля) мы планировали их переместить. Адвокат предполагает, что данное действо могло быть инсценировкой для проверки документов. Соседи по дому утверждают, что ОМОН длительное время караулил их у дома, зашли не сразу", - сказал он.

Истеев также отметил, что один из задержанных является несовершеннолетним. Он предположил, что их задержание может быть связано с активностью в оппозиционных Telegram-каналах. "Салеху исполнилось 20 лет недавно, Исмаилу - 17 лет. У нас есть только предположения из обрывочных фраз сотрудников Нижегородской полиции, что, вероятно, Исмаил в последнее время проявлял активность в оппозиционных Telegram-каналах Чечни, а администратором был кто-то из людей, близких к Рамзану Кадырову, он сдал его. Слежка, вероятно, была. Сотрудники называли это совместной операцией", - заключил Истеев.

1Adat объяснил публикацию сообщения о похищении молодых людей

Сообщение о похищении молодых людей также опубликовал Telegram-канал 1Adat. Администрация канала утверждает, что Магамадова и его друга задержали нижегородские силовики.

"Формально оба не нарушили никаких российских законов, то есть их просто похитили. На данный момент, по нашей информации, их везут в Гудермес", - говорится в сообщении. "Зачем теперь... понадобилось их похищать, нам пока неизвестно", - указано в сообщении.

"После первого их задержания кадыровцы удалили группу, но потом, когда эти двое выехали в Нижний, они создали ее снова", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор 1Adata.

При этом он критически оценил деятельность группы и тематику публикаций "Осал нах 95", отметив, что авторы допускали оскорбления религии, народной культуры и традиций. "Кадыровцы не обращали [на это] внимания, пока они не начали и их оскорблять... Мы открыто и публично дали понять, что то, чем занимались в этой группе, неприемлемо для нашего народа... Но было бы лицемерием с нашей стороны освещать одни преступления сегодняшней власти, но замалчивать другие, про которые говорить не выгодно. К тому же, в наших публикациях мы доходчиво и понятно объясняем, что мы не поддерживаем таких людей, а как раз порицаем то, что они делали. Однако это не означает, что мы должны поддерживать беззаконие по отношению к ним", - сказал админ 1Adata.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".