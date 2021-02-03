Иманлы оставлен под стражей по делу о распространении COVID-19

03 февраля 2021, 20:46

Апелляционный суд в Баку отказал в переводе под домашний арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Мухаммеда Иманлы. Оппозиционер безосновательно обвинен в распространении коронавируса, указал его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мухаммед Иманлы, задержанный 16 июля 2020 года, был привлечен по ст.139-1.1 УК Азербайджана (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима, повлекшее распространение заболевание или создавшее угрозу этого). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 5000 манат (1500-3000 долларов), ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до трех лет. Подготовительное судебное заседание по делу Иманлы состоялось 19 октября 2020 года в Сабунчинском районном суде Баку. Судья отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования.

Суд 1 декабря 2020 года приговорил Иманлы к одному году лишения свободы. Предварительное заседание по жалобе оппозиционера на приговор состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) под председательством Амира Байрамова. Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное дело по оправдательным основаниям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Асабали Мустафаев.

"Мы довели до сведения суда, что обвинение против Иманлы ложное, потому что он не был носителем коронавирусной инфекции и тем более ее не распространял. В деле нет достоверных доказательств того, что Иманлы выходил на улицу, будучи инфицированным, как утверждается в материалах дела. Его 16 июля из дома увел участковый инспектор полиции, а обвинение предъявили через четыре дня. Я ходатайствовал о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям. Я также предложил в случае неудовлетворения этого ходатайства изменить меру пресечения на домашний арест до завершения рассмотрения апелляции", - сказал адвокат.

По его словам, защита также обратила внимание суда на то, что у Иманлы на попечении двое малолетних детей. "Кроме того, он человек с высшим образованием, член политической партии, который дорожит своей репутацией и не станет скрываться от суда. С другой стороны, на данном этапе он уже не может повлиять и на сбор доказательств, поскольку следствие уже завершено", - пояснил Мустафаев.

Адвокат, по его словам, также указал на то, что в Азербайджане лишь в единичных случаях по ст. 139-1.1 УК избиралась мера пресечения в виде ареста, все остальные на период следствия оставались свободными. "Значит в отношении Мухаммеда Иманлы допускается дискриминация", - считает Мустафаев.

Он просил также суд рассмотреть жалобу с частичным проведением судебного следствия - расследовать доказательства, вызвать свидетелей. "К сожалению, суд не удовлетворил ни одно из ходатайств и назначил слушания по существу на 16 февраля", - сказал адвокат.

Отец активиста Рамиз Иманлы заявил, что его сына преследуют по надуманному обвинению. "Мухаммеда забрали из дома 16 июля. Официальных причин нам не говорили. Только через четыре дня ему предъявили обвинение в связи с распространением коронавируса. Якобы он нарушил карантинный режим, а сделанный ему тест якобы выявил COVID-19. Но, Мухаммед перед задержанием был совершенно здоровым. Если результаты теста действительно были правдивы, то очевидно заразился он в отделении полиции, где его содержали в одной комнате с пятью-шестью лицами", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Мухаммед Иманлы в суде заявил, что его преследуют по политическим мотивам в связи с акцией 15 июля. "Мухаммед сказал, что после этой акции против членов ПНФА были развернуты репрессии. Мухаммеду и еще нескольким людям предъявили обвинения в связи с вирусом, но большой группе других активистов инкриминировали нарушение общественного порядка, сопротивление полиции, порчу имущества. Но тех, кого обвинили по тяжким статьям, уже освободили из-под стражи", - отметил отец активиста.

В ночь на 15 июля 2020 года в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана. К 1 августа их число возросло до 48. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены 37 человек, в том числе 16 членов партии. Оппозиционеры отказались признать себя виновными. 31 человек из привлеченных к ответственности по обвинению в нарушении общественного порядка были освобождены и переведены под домашний арест, сообщил 20 января Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана".

В БАС подтвердили, что судебные слушания по существу назначены на 16 февраля. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Координатор Союза "За свободу политзаключенных" Эльшан Гасанов сообщил, что эта структура признала Мухаммеда Иманлы политзаключенным.

"Дело Мухаммеда Иманлы расследовалось с грубыми нарушениями закона. Четыре дня его содержали в полиции без предъявления обвинения. Это грубое нарушение процессуального законодательства. Никто без решения суда не может содержаться под стражей более 48 часов. В деле написали, что он задержан 20 июля. Однако в период с 16 июля СМИ уже сообщали, что Иманлы находится под стражей. В связи с шествием 15 июля были массовые задержания членов ПНФА. Но тех, кому были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, сопротивлении полиции с применением насилия, причинении ущерба имуществу парламента, куда вошла часть демонстрантов, освободили из-под стражи. Мухаммеду Иманлы предъявили обвинение в распространении коронавируса, видимо, потому что он вообще не попал на видео в здании парламента", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "авторитарные режимы активно используют ограничения, связанные с COVID-19, против инакомыслящих".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".