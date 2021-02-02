Сотрудники Росгвардии отказались от претензий к ингушским активистам

02 февраля 2021, 23:34

Двое силовиков, допрошенных в суде по делу обвиняемых в создании экстремистского сообщества ингушских активистов, заявили, что никаких претензий к подсудимым у них нет, рассказал адвокат. Родные и близкие обвиняемых, приехавшие к зданию суда в Ессентуках, пожаловались на усиленные меры безопасности.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском городском суде в Ставропольском крае. Допрошенные в суде участники судебного процесса, в том числе свидетели обвинения, до сих свидетельствовали в пользу обвиняемых, в том числе допрошенный 26 января пожилой человек.

Обвиняемые - член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными.

Сегодня на судебном заседании состоялся допрос двух засекреченных свидетелей, находящихся в статусе потерпевших, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев.

По его словам, это были сотрудники Росгвардии, и они сказали, что не считают себя потерпевшими от обвиняемых по этому делу. "Оба потерпевших заявили, что никаких претензий к нашим подзащитным у них нет, и ранее они ни с кем из них не встречались ни при каких обстоятельствах", – сказал Куриев.

Силовики сказали, что не видели, чтобы кто-то из обвиняемых призывал молодых людей к насилию, провоцировал нападение на сотрудников Росгвардии, выкрикивал лозунги, призывающие к противоправным действиям, отметил адвокат.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками.

Группе поддержки активистов не разрешили зайти во двор суда

Брат Малсага Ужахова Саварбек Ужахов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уже не первый раз приезжает на заседания суда. "Я поражаюсь мужеству, выдержке и стойкости (обвиняемых). Мой брат до ареста в связи с его заболеваниями раз в год проходил диспансеризацию, и на две недели его госпитализировали, чтобы поддержать здоровье. Все это время, что он находится под стражей, диспансеризаций, естественно, в условиях СИЗО не проводилось. Мы регулярно передаем ему необходимые лекарственные препараты. Так что, моему брату приходится самому быть себе лечащим врачом. Когда мы бываем в суде, то спрашиваем у брата, как он чувствует себя. Он всегда говорит, что все нормально. Может, так оно и есть, а может, не хочет, чтобы мы волновались. Но вид у брата бодрый, и всегда у него, да и у всех остальных, хорошее настроение", – сказал он.

Саварбек отметил, что обычно, когда показания в суде давали засекреченные свидетели, судебные приставы просили родственников обвиняемых покинуть зал судебных заседаний. Он рассказал, что родным и друзьям, которые всегда приезжают в Ессентуки на судебные заседания по делу, разрешают находиться во дворе суда. "Обычно все ждут, когда закончится процесс, и можно встретиться с адвокатами, узнать новости. Но в этот раз все было гораздо строже", – пояснил Саварбек.

Подъехав к зданию Ессентукского горсуда, родные и друзья обвиняемых увидели, что вся территория суда и парковочные места были оцеплены силовиками. "Мы пытались у сотрудников полиции узнать, почему приняты такие беспрецедентные меры безопасности, но нам ничего не объяснили, только сказали, чтобы мы [...] не заходили на территорию Ессентукского суда. Мы попросили разрешения, чтобы женщины, которые приехали с нами, могли отдохнуть на скамейках, которые стоят во дворе. Оказывается, и это было запрещено", – посетовал он.

Рашид Аушев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что едва он вместе с земляками покинул салон машины, как к ним подошли четыре силовика и приказали держатся на определённом расстоянии от территории суда. "Нас, приехавших в этот день, было всего десять человек. Я спросил, на каком основании нам не разрешают поставить машины на парковку и пройти во двор. Сотрудники патрульно-постовой службы ответили, что это устный приказ вышестоящего начальства. Видя, что мы не уходим, они вызвали подмогу, четыре экипированных сотрудника ОМОНа предложили нам или находиться подальше от здания горсуда, или же возвращаться домой", – сказал он.

По словам Аушева, уезжать никто не собирался, и все решили ждать окончания судебного заседания. Затем прибежал запыхавшийся силовик с кипой каких-то бумаг и передал приехавшим, сказал он. "Вам всем надо подписать. И тогда можете ждать своих адвокатов", – передал слова силовика Аушев. Во избежание нежелательных инцидентов некоторые из приехавших подписали эти бланки, пояснил Аушев.

Он рассказал, что документ назывался "Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

"Мы подумали, что усиленная охрана, закрытие парковки и территории суда связано с событиями, которые проходили в последние дни во многих городах страны. А тут еще каждый раз проводил пикетирование один из наших активистов. Решили, видно, что наша группа в составе десяти человек может организовывать что-то типа митинга или шествия вокруг здания суда. Поэтому нас решили обезопасить" , – предположил Аушев.

Каждый день у здания Ессентукского суда одиночный пикет проводит один из членов "группы поддержки". На большом плакате написано: "Свободу политзаключенным!", рассказал 26 января Аушев. По его словам, участник пикета на все угрозы и требования прекратить пикетирование отвечает, что своими действиями он не нарушает закон и будет здесь стоять, сколько считает нужным.

Напомним, активисты заявили о планах провести 31 января в Ставрополе акции в поддержку Навального. Полиция и прокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках. Два активиста были обвинены в призывах принять участие в несанкционированной акции и оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. Сотрудники "Комитета против пыток" Магомед Аламов и Константин Гусев, которые пришли на акцию в поддержку Алексея Навального в Пятигорске, были арестованы на 10 суток по статье о нарушении проведения митинга организатором публичного мероприятия. Суд также на сутки поместил под стражу журналистку Фонда защиты гласности Ольгу Васильеву, признав ее виновной в участии в акции 31 января в Пятигорске. Акция в поддержку Навального в Пятигорске не состоялась, однако силовики задержали в центре города более 40 человек, указала Васильева.