Модератор Telegram-чата арестована в Астрахани по статье об организации митинга

01 февраля 2021, 17:43

Суд в Астрахани признал Таисию Токареву виновной в организации массовой акции в поддержку Алексея Навального и назначил ей 10 суток ареста.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после в городе прошли задержания активистов. Трое из них были отчислены из Астраханского государственного университета. Руководство вуза использовало свою власть для политических репрессий и нарушило при этом собственные внутренние правила, указал популярный блогер Илья Варламов.

Очередная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Астрахани 31 января, завершилась задержанием ряда активистов, в том числе руководителя регионального отделения партии "Парнас" Михаила Долиева, на которого был составлен административный протокол. Участники митинга рассказали, что при входе на площадь, где проводилась акция, у них проверяли паспорта и содержимое сумок, а также фотографировали. Они отметили, что недовольство проблемами в стране пересилило в них страх выйти на митинг.

Модератор одного из астраханских Telegram-чатов Таисия Токарева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что силовики явились к ней домой рано утром 31 января и доставили в отделение полиции, где ей пришлось провести ночь в ожидании суда. Девушка настаивает, что не участвовала в акции 23 января, о которой говорится в составленном на нее административном протоколе.

Сегодня в Советском и Кировском райсудах корреспонденту "Кавказского узла" давали противоречивую информацию о том, где будет проходить рассмотрение дела Токаревой. По словам друга Токаревой Александра Мочалова, в итоге заседание прошло в Советском суде, который вынес решение о 10 сутках ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация несанкционированного митинга". Токарева сообщила, что обжалует это решение, сказал Мочалов корреспонденту "Кавказского узла".

Трое молодых мужчин, встреченных сегодня корреспондентом "Кавказского узла" в здании Кировского райсуда, сообщили, что получили по 10 суток ареста за участие в митинге 23 января. Однако узнав, что общаются с журналистом, они отказались от комментариев.

Акции в поддержку Алексея Навального проходят по всей России в связи решением суда об аресте оппозиционера. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.