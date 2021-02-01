Жители Грузии предпочли экономить на такси вопреки отчетам о безопасности поездок

01 февраля 2021, 08:37

Лишь у 79 из более 13 тысяч водителей такси в Грузии найден коронавирус, сообщили власти. Обязательное тестирование таксистов на коронавирус не стимулировало рост числа пассажиров, рассказали водители. Местные жители пояснили, что из-за снижения доходов вынуждены ездить на общественном транспорте.

Как писал "Кавказский узел", бизнесмены в Тбилиси провели ряд акций протеста с требованием об отмене ограничений по коронавирусу. Акции протеста в столице Грузии прошли 23, 24, 25 и 26 января. В них приняли участие представители фитнес-индустрии, туристического и развлекательного бизнеса. 29 января на протест против ограничений вышли жители Кутаиси.

Власти продолжают использовать карантинные меры в политических целях, несмотря на то что за время пандемии экономика Грузии потеряла около 20 процентов, отметили аналитики. В стране 28 ноября 2020 года ужесточены ограничения в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. 23 января власти приняли решение поэтапно с 1 февраля снимать ограничения в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Грузии стабилизируется.

Тесты на коронавирус прошли более 13 тысяч таксистов в Грузии, сообщил руководитель нацагентства страны по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. "Наши базы данных показывают, что на сегодняшний день 13 644 водителя такси по всей Грузии протестированы и у 79 подтвержден коронавирус, то есть у 0,6 процента. Это очень низкий показатель", – сказал во время брифинга Гамкрелидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти разослали около 18 тысячам владельцев лицензии на такси sms-сообщения о начала тестирования на коронавирус еще 20 января 2020 года, рассказал сотрудник мэрии Тбилиси. "Протестированы все водители, владеющие лицензиями как категории "А" (обладатели такси белого цвета, имеющие право на бесплатную стоянку в специально отведенных местах и подвоз голосующих пассажиров), так и категории "Б" (работающие только по вызову через службы "Максим", "Яндекс" и прочие). Процедура проходит бесплатно – таксисты приходят в поликлинику, показывают лицензию на оказание услуг по извозу и им проводят ПЦР-тесты", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии.

За уклонение от тестирования на COVID-19 предусмотрены штрафы, добавил он. "Штраф за уклонение от проведения анализа составляет 2000 лари (около 606 долларов, – Прим. "Кавказского узла")", – отметил он.

При этом сотрудник мэрии затруднился назвать число подтвержденных тестов на коронавирус среди таксистов. Эти данные также не смог предоставить и сотрудник горячей линии Минздрава Грузии. "У нас нет отдельной статистики по водителям. Если выявляется зараженный, то он попадает в общую статистику. После этого человек направляется в стационар или на самоизоляцию. Так что шанса появления зараженного водителя на работе нет", – заверил он корреспондента "Кавказского узла".

По данным властей Грузии, в стране зарегистрированы 46 операторов такси. Наиболее популярными сервисами являются "Максим" и "Яндекс. Такси", рассказали таксисты.

Таксисты отметили снижение платежеспособности пассажиров

Тестирование на коронавирус занимает не больше 20 минут, рассказал водитель белого такси Заза. "Я пришел в поликлинику по месту регистрации и у меня быстро забрали пробу. Через неделю снова придется идти и проводить проверку", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заза добавил, что его ежедневно проверяет патруль. "Каждый день на стоянку, где мы стоим, приходят патрульные и проверяют, кто прошел тестирование. По-моему, это лишняя мера. Если уж таксистов проверять, то почему не всех пассажиров? Получается, мы можем кого-то заразить, а нас – нет?" – задался вопросом таксист.

Некоторые другие водители такси отметили, что очередей на сдачу тестов не заметили. "Никаких проблем там нет. Очереди в поликлинике не было. Я пришел и сдал тест вполне спокойно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель такси коричневого цвета Сосо.

По его словам, он не опасается риска заражения коронавирусом. "Мы ездим в маске, люди сидят позади меня, так что риски минимальны", – пояснил Сосо.

Водитель такси синего цвета Ираклий Гвазава рассказал, что прошел тестирование на COVID-19, следуя предписаниям, несмотря на минимальную вероятность проверки со стороны полиции. "У меня синий автомобиль, я не имею права установить на нем ни короба с надписью "такси", ни белых шашечек. Так что оснований подойти ко мне у полиции нет. Однако номер лицензии и все мои данные хранятся в базе данных отдела лицензирования, меня можно найти по сайту. Так что я решил не искушать судьбу и пройти проверку. Штраф в 2000 лари сегодня – это большой удар для [моего] бюджета", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он пожаловался на низкое число вызовов. "Основной источник доходов для нас – это туристы. Местное население, как правило, пользовалось метро, маршрутками. Казалось бы, сейчас самое время работать, но вот, например, преподаватели не работают – они на удаленной работе. Развлекательные центры, кинотеатры не работают. В аэропорт и на вокзалы никто не заказывает такси. Так что заказов больше не стало", – отметил Ираклий Гвазава.

В некоторых случаях Ираклий вынужден идти на уступки по цене извоза. "У людей меньше денег стало, могу договориться за разную цену, но теперь люди начали экономить. Так что мне приходится называть цену меньше – на 1-2 лари (около 0,6 доллара – Прим. "Кавказского узла"). Иначе люди просто не поедут. При этом они не думают, что я трачу не только на бензин, но и на масло, и на амортизацию – машина-то изнашивается. Так что по нам этот карантин тоже ударил". – сказал таксист.

Жители Грузии пожаловались на рост цен на такси на фоне пандемии

Некоторые жители Грузии, которые пользуются услугами такси, пожаловались на рост стоимости извоза. "Раньше я ездила из Чугурети в Ваке и платила 4 лари (около 1,2 доллара). Но с ноября цена повысилась на один лари. Теперь, чтобы добраться до работы я трачу 100 лари (около 30 долларов) в месяц. А доходы у меня совсем небольшие, так что приходится экономить на всем", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 50-летняя домработница Нино.

Из-за карантина приходиться экономить, в том числе и на такси, также отметил веб-дизайнер Ираклий Мирианашвли. По его словам, он сократил до минимума свои передвижения по городу, однако его жена вынуждена каждый день тратить на такси по 5-8 лари (около 2,5 доллара) в один конец. "В месяц это выходит в среднем 200-320 лари (70-95 долларов) и это значительная часть её заработка. Но у нас есть возможность пока затянуть пояса, чтобы её компания не теряла покупателей, и уже после снятия карантина можно было бы работать себе в прибыль", – сказал Ираклий корреспонденту "Кавказского узла".

При этом сам Ираклий предпочитает передвигаться на муниципальных электромобилях. "Если не стоишь в пробке, то передвижение на них обходится дешевле, поскольку, во-первых, там нет водителя, клиент ведёт автомобиль сам. А во-вторых, нет оплаты за бензин, а есть за соотношение времени к километрам. Но если попадаешь в пробку, то уже обходится дороже", – рассказал местный житель.

Он также добавил, что не опасается риска заражения коронавирусом. "Нет, я не боюсь. Действующие меры и так слишком жесткие. Так что опасность заражения исключена", – считает Ираклий.

Расходы на такси ощутимы, даже несмотря на наличие служебного транспорта, рассказал журналист Звиад. "Но поездки по личным делам тоже случаются по нескольку раз в неделю. Так что в месяц уходит долларов сто на такси", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также заявил, что не опасается заражения коронавирусом. "Я общаюсь со многими людьми по работе, так что если и заражусь, то точно не в такси", – сказал журналист.

Рост цен на такси ощутимо сказался на доходах, отметила ветеринар Марина. "Владельцам моих пациентов приходится тратить по 10-20 лари (около 6 долларов), чтобы добраться до меня или оплатить мою дорогу на такси. Так что заработки резко упали. Обслуживают главным образом соседей. И при этом каждый поход на рынок обходится в дополнительные 10 лари (около 3 долларов), иначе руки отвалятся от сумок", – рассказала Марина корреспонденту "Кавказского узла".

Слова о том, что пандемия сократила число поездок на такси высказала также и переводчик Ирма. "Раньше я часто ездила на такси – не только на работу, но и к друзьям. А теперь заработки не позволяют – на работу езжу раз в неделю и это обходится в 14 лари (около 4 долларов). Но это еще ничего, теперь и на рынок пойти трудно. Раньше я приезжала до дому на маршрутке, а теперь приходится идти пешком или вскладчину с кем-то нанимать такси. От меня до дома стоит где-то 3-4 лари. Ну, еще если кто-то поедет, то получится по полтора -два лари с человека, это еще терпимо", – сказала Ирма корреспонденту "Кавказского узла".