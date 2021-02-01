Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

01 февраля 2021, 09:23

Выезд из России по Военно-Грузинской дороге, которая была закрыта в связи с непогодой, разрешен для всех машин, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 29 января из-за ухудшения погоды был ограничен выезд грузовиков из России по Военно-грузинской дороге, а 30 января КПП "Верхний Ларс" закрылся на выезд из Северной Осетии для всех машин.

С 00.30 мск 1 февраля выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" разрешен для всех машин, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".