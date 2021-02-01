Военно-Грузинская дорога. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

01 февраля 2021, 09:23

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Выезд из России по Военно-Грузинской дороге, которая была закрыта в связи с непогодой, разрешен для всех машин, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 29 января из-за ухудшения погоды был ограничен выезд грузовиков из России по Военно-грузинской дороге, а 30 января КПП "Верхний Ларс" закрылся на выезд из Северной Осетии для всех машин.

С 00.30 мск 1 февраля выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" разрешен для всех машин, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков", "Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 февраля 2021, 11:16

  • Дети в дагестанском селе остались без школы после пожара

    Уроки для школьников села Тляцуда решено временно проводить в здании медресе после того, как 31 января сгорело двухэтажное здание сельской школы, сообщила администрация Цунтинского района Дагестана. Условия для обучения и питания детей там подходящие, заверили власти.

01 февраля 2021, 10:21

  • Педагог из Армавира пожаловался на увольнение в связи с митингом

    Руководство школы убедило учителя Алексея Романова уволиться после того, как суд признал его участником несогласованной акции в поддержку Навального, прошедшей 23 января в Армавире, рассказал сам Романов. Педагогу не следовало соглашаться на предложение уволиться по собственному желанию, указала юрист Наталья Баянова.

01 февраля 2021, 08:37

01 февраля 2021, 07:56

  • 1 Жителей Баку возмутил двукратный рост тарифа на водоснабжение

    Власти Азербайджана одобрили двукратное повышение цен на водоснабжение с 1 февраля на фоне ограничений по коронавирусу, из-за которых многие люди лишились заработка, возмутились жители Баку. Экономисты назвали сомнительными доводы ОАО "Азерсу" о том, что рост тарифа вызван увеличением числа потребителей.

01 февраля 2021, 07:01

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи