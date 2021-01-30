"Верхний Ларс" закрыт для всех машин

30 января 2021, 07:59

Из-за ухудшения погоды выезд из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех автомобилей, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 января из-за ухудшение погоды был ограничен проезд для грузовиков по Военно-грузинской дороге.

Спасатели ввели дополнительные ограничения на проезд по Военно-грузинской дороге. Из-за ухудшение погоды, запрещено движение для всех машин на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из России, сообщило сегодня главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 07.45 мск сегодня на выезде в Россию из Грузии наблюдается очередь из грузовиков. В противоположном направлении проезд свободен. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ясная погода, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 31 января ожидаются осадки, температура понизится до -10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.