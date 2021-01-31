Люди в штатском помогают силовикам задерживать участников акции протеста. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".

31 января 2021, 17:43

Подростки оказались среди задержанных в Краснодаре

По меньшей мере восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, задержаны во время шествия в Краснодаре, сообщил адвокат Михаил Беньяш. Активистов задерживали люди в штатском в присутствии силовиков, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на шествии, организованном краснодарским штабом Навального, активисты потребовали сменяемости власти и освобождения политзаключенных. Силовики не препятствовали несогласованному шествию по главной улице Краснодара, но у здания администрации Кубани, куда направлялись протестующие, активистов встретили сотрудники полиции и ОМОН, и в конце шествия, по меньшей мере, семь человек были задержаны.

Схожую тактику силовики применили в Краснодаре и 23 января, когда по всей России прошли акции сторонников Навального. Тогда в протестном шествии в Краснодаре приняло участие несколько тысяч человек, но десятки активистов были задержаны уже после того, как участники шествия стали расходиться, указал местный штаб Навального.

Двое несовершеннолетних задержаны на акции протеста

Люди в штатском схватили подростка и ведут его к силовикам. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".По предварительным данным, в УМВД по Краснодару находятся восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш.

По словам Беньяша, его около часа не пускали в здание к задержанным, а попав внутрь, он стал оказывать юридическую помощь задержанным по административным статьям. По информации активистов, которые находятся в управлении, несколько человек увели на этаж, где расположен отдел угрозыска. Михаил Беньяш сообщил, что планирует пойти к ним после составления всех административных протоколов.

Активист, который находится в здании УМВД Краснодара, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что задержанных продолжают привозить. "Мы ждём, когда на нас составят протокол. Увидели адвоката и обрадовались", - рассказал он, добавив, что среди задержанных не было людей из штаба Навального.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". К январю 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Задержания проводили люди в штатском под присмотром силовиков

Люди в штатском общаются с ОМОНовцами во время акции протеста в Краснодаре. Впоследствии один из них (в красной куртке справа) помогает полицейским задерживать участника акции и силой помещать его в автобус. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".Другие активисты рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что задержания начались неожиданно для них в самом конце акции. "Непонятна тактика властей и силовиков. Они дали нам пройти по всему центру города, высказаться у здания администрации, а когда люди стали расходиться, вдруг начались задержания", - сообщил, в частности, активист Артём. Он отметил, что видел, как спокойно стоят сотрудники полиции и ОМОН у здания администрации края, но задерживали активистов люди в штатском.

"Я видел их, они группой стояли фактически в толпе митингующих и громко разговаривали и смеялись. А потом как по команде пошли хватать людей", - отметил Артем.

По меньшей мере трех участников акции в Краснодаре задержали "люди в обычной одежде, без опознавательных знаков", следует из текстовой трансляции с митинга, которую вело на своем сайте "Юга.ру". Сообщение об окончании трансляции опубликовано изданием в 16.47 мск.

Силовики задерживают участника акции. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".Сотрудники штаба Навального сегодня не координировали акцию протеста в Краснодаре, обратил внимание активист Игорь. "Если на прошлом митинге они с мегафонами направляли шествие, то сегодня люди самостоятельно двигались. Самоорганизация была чёткая, все понимали, что нужно вести себя законно и мирно, пресекать провокации", - рассказал он.

По мнению активиста, в Краснодаре "сформировалась новая протестная сила" - люди, которые раньше не интересовались политикой и не участвовали в акциях протеста.

Участники акции в поддержку Навального. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"."У многих открылись глаза на реальную ситуацию в стране. Пандемия и действия властей привели к обнищанию многих людей, пенсионная реформа, поправки в Конституцию. Дворец в Геленджике и то, как власть изворачивается, стало последней каплей", - высказал свое мнение краснодарец.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, утверждает Алексей Навальный. Владимир Путин объявил, что не имеет отношения к дворцу, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что здание принадлежит одному или нескольким предпринимателям, но при этом отказался назвать имена. 30 января стало известно, что миллиардер Аркадий Ротенберг назвал своей собственностью дворец под Геленджиком и пояснил, что дворец строится в качестве апарт-отеля.

При этом власти прокомментировали информацию о бесполетной зоне, установленной над дворцом, признав тем самым ее достоверность. ФСБ объяснила создание этой зоны противодействием иностранной разведке. Заверения ФСО и ФСБ противоречат практике использования бесполетных зон в России, обратил внимание телеканал "Дождь". Бесполетные зоны такой высоты, как около Геленджика, устанавливаются только над президентскими резиденциями, пояснил телеканалу эксперт Руслан Левиев.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Три активистки задержаны на акции сторонников Навального в Ростове-на-Дону", "Волгоградцы на протестной акции выразили недовольство властями", "Полицейские отпустили журналистку "Кавказского узла" в Астрахани".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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