Задержание сторонников Алексея Навального. 18 января 2021 г. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

31 января 2021, 03:02

Участник акции в поддержку Навального в Ставрополе задержан за нападение на силовика

Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего ставропольца, который во время акции в поддержку Навального 23 января ударил по голове полицейского.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в нескольких городах Ставропольского края прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Число задержанных в городах края исчисляется десятками, но многих отпускали без оформления протоколов, отметили местные активисты. В Ставрополе серьезных инцидентов в тот день не было, оформлено не более 20 протоколов, сообщили в администрации губернатора.

Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал оппозиционера до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, связанных с Кавказом.

В отношении 21-летнего жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело после того как он, по данным следствия, ударил сотрудника правоохранительных органов, который пытался задержать его на акции 23 января, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, молодой человек ударил полицейского кулаком по голове. В настоящее время ставрополец задержан, его допрашивают. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Трое студентов в Астрахани отчислены из вуза после участия в акции", "Суд оставил в силе арест сотруднице штаба Навального в Ростове-на-Дону", "Активисты сообщили о десятках задержанных на акциях в Ставропольском крае".

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