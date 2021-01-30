Осетинские блогеры оценили значение резонанса по делу Цкаева

30 января 2021, 13:55

Бывший полицейский Алан Бигаев вчера на суде по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева отказался от своих прежних показаний. Резонанс истории Цкаева усилил протест жителей Южной Осетии после смерти Инала Джабиева, что привело к политическому кризису в Южной Осетии и способствовало росту гражданского самосознания жителей, считают опрошенные "Кавказским узлом" блогеры.

Как сообщал "Кавказский узел", с января 2019 года суд в Северной Осетии рассматривает дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева. 19 декабря 2020 года начался допрос подсудимых. Оперативник Азамат Цугкиев не смог объяснить расхождения в его показаниях и выписке из больницы, куда доставили Цкаева. Во время допроса он ссылался на Конституцию России, чтобы не отвечать на вопросы адвоката вдовы Цкаева. Заседание суда 23 января было в очередной раз перенесено из-за болезни адвоката одного из подсудимых.

В ночь на 1 ноября 2015 года 39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Бывший силовик отказался на суде от своих показаний

На заседании 29 января суд допросил подсудимого Алана Бигаева, который, по словам Земфиры Цкаевой, отказался от своих показаний, которые давал ранее и ответил лишь на некоторые вопросы сторон, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Бигаев заявил, что оговорил коллег под давлением бывшего следователя Хугаева, рассказала Цкаева. "Он сказал, что ничего не видел, только оказал помощь Вове, когда шел из уборной, он увидел открытую дверь, он (Владимир Цкаев) там лежал и Бигаев тряпкой протер ему лицо, дал стакан воды и снял с себя свитер, когда вспотел. Я ему говорю: "Бигаев, ты вспотел от того, что протер человеку тряпкой лицо и стакан воды дал". Он ответил: "Да. Я его в чувство приводил", – отметила она.

В показаниях Алана Бигаева, которые были оглашены судом в сентябре 2020 года, он обвинил бывших коллег – Хохоева, Цомаева, Майрадзе, Ситохова в причинении насилия Цкаеву.

По ее словам, подсудимый также так и его коллеги возложил вину на руководящий состав отдела полиции, который находился в тот день на работе. По ее словам допрос Бигаева продолжится 1 февраля, также в суд вызовут бывшего следователя по делу Цкаева Аслана Хугаева.

Ранее вдова Цкаева Земфира Цкаева заявляла, что в заключении экспертизы, которая имеется у родных, говорится о том, что Владимир Цкаев умер от механической асфиксии. По мнению Земфиры Цкаевой, его душили пакетами, руками, цепью – всем, что попадалось под руку.

Блогер назвал ключевой роль СМИ в создании резонанса вокруг дела Цкаева

По словам Земфиры Цкаевой, многие СМИ отказали ей в публикации о резонансном деле. Она несколько лет обращалась в различные издания, писала письма с просьбой, чтобы они осветили эту тему, но не получила отклика.

Блогер Алик Пухаев считает, что резонанс по делу Цкаева сохраняется благодаря усилиям Земфиры. "В этом большая заслуга Земфиры, потому что, я думаю, если бы она так активно не освещала дело, если бы тот же журналист Руслан Тотров так же не освещал это дело постоянно, мне кажется, что люди бы про него забыли", – сказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Пухаева, интерес к делу подстегнуло дело Инала Джабиева в Южной Осетии. "На юге Осетии произошли аналогичные события, прямо зеркальный случай. Они даже до деталей похожи. Настолько такой страшный фатализм. На фоне этого люди как бы опять вспомнили про дело Цкаева. История с Иналом Джабиевым и Цкаевым уже превратилась в какую-то одну общую большую историю", – отметил Пухаев.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа задержанный скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, а затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. 4 декабря 2020 года родственники Джабиева организовали в Цхинвале бессрочную круглосуточную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования по делу о его смерти.

Блогер Алик Пухаев также раскритиковал судебную систему. "Как-то вот наложилось. Республиканские власти на стороне Земфиры, они всячески ей помогают и поддерживают ее. Другой вопрос как действует система сама судебная. Очень медленно", – подчеркнул Пухаев.

Земфира играет ключевую роль в резонансе по делу Цкаева, выразил схожее мнение блогер Магас Дедяков. "Если бы не её железная воля, уверен, его бы давно замяли", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Акции протеста по в связи с делом Цкаева были достаточно широкими по масштабам региона, отметил он. "Но, вероятно, мы имеем дело с противодействием со стороны силовиков. Насколько я знаю, региональные [власти] оказывают содействие семье Цкаевых", – сказал Дедяков.

Он также отметил схожесть дела Джабиева с делом Цкаева. "Главная разница в том, что в России это малозначительный в федеральном масштабе инцидент, а в Южной Осетии – это привело с самому серьезному политическому кризису начиная с 2008 года", – резюмировал Дедяков.

Журналист указал на высокий интерес жителей к делу о смерти Цкаева

Резонанс по делу Цкаева оказал влияние на развитие гражданского самосознания не только в Северной Осетии, считает журналист Заур Фарниев. "На самом деле я бы не назвал этот резонанс небольшим, это дело которое стало уже таким символом, то есть о нем знают все в Осетии. Оно связано с конкретным человеком и оно, даже несмотря на то, что не проходит никаких гражданских акций сейчас, так или иначе влияет на поведение и на сознание как обычных граждан республики, так и сотрудников органов безопасности, в частности того же МВД. То есть подспудно все об этом помнят", – сказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что акции по делу Цкаева стали проводиться реже, тем не менее, жители сохраняют однозначное мнение о необходимости наказать виновных, подчеркнул журналист. "Люди поддерживают до конца, но при этом нет повода выходить на улицу", – пояснил он.

Земфира Цкаева также стала символом, как и само резонансное дело, считает Фарниев. "Символом борьбы за справедливость", – уточнил он.

По мнению Фарниева резонанс по делу Инала Джабиева еще больше обострил вопросы по делу Цкаева. "В деле Джабиева всё время упоминается дело Цкаева", – пояснил Фарниев.