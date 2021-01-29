Сочинский пенсионер арестован после пикета в поддержку Навального

29 января 2021, 05:41

Суд в Сочи поместил пенсионера Константина Гудимова под стражу на 10 суток за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активист в знак протеста объявил голодовку, сообщила его дочь.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали 70-летнего сочинца Константина Гудимова за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Активист не был на митинге 23 января, но в тот же день провел одиночный пикет в поддержку оппозиционера.

Суд Центрального района Сочи 28 января назначил Константину Гудимову 10 суток ареста за участие в акции в поддержку Алексея Навального, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Александр Попков.

"Константин Гудимов не был на митинге 23 января. Но он прогулялся по городу и сфотографировался в нескольких местах с листами формата А-4 , на которых было написано "Россия будущего" и изображен Алексей Навальный", - рассказал адвокат.

Гудимов этот факт не скрывал, он открыто выложил на свой странице в соцсети фото и пояснил в суде, что не считает личные фото с такими листами на улице нарушением закона и, тем более, участием в митинге, пояснил адвокат.

Попков рассказал, что перед заседанием суда Гудимов провел ночь в полицейском участке и выглядел очень усталым.

28 января дочь Константина Гудимова Евгения рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отец позвонил ей из зала суда до взятия под стражу. «Он сообщил о назначенных ему 10 сутках ареста и что его везут в изолятор на Мацесту. Он также сказал, что объявляет голодовку», - сказала она.

Суд решил допросить свидетелей по делу активиста Андрея Трефилова

Адвокат Сергей Костюк рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 28 января в суде также рассматривалось дело «об участии в несанкционированном митинге» активиста Андрея Трефилова. По его словам, впервые за его практику работы с подобными делами слушание было отложено, так как суд удовлетворил ходатайство о вызове на заседание двух свидетелей участия Трефилова в несанкционированном митинге. «Это в первые в моей практике, чтобы суд удовлетворил ходатайство о вызове свидетелей [...] Суд назначен на 2 февраля и мой подзащитный отпущен из под ареста домой до суда», - сказал адвокат.

На сайте суда Центрального района Сочи информации об аресте Гудимова по состоянию на 4.00 мск 29 января нет. Сотрудник канцелярии суда пояснил, что в суде «не успевают выкладывать все документы».

Костюк считает, что судьи просто "предпочитают не афишировать такие процессы, свои решения по ним не выставлять, дабы не вызывать и без того серьезные возмущения". Но согласно Федеральному закону № 8 «Об обеспечении доступа к информации…» сведения о всех назначаемых процессах и все судебные акты обязаны публиковаться на сайтах судов, указал адвокат.

23 января по всей России, в том числе в городах юга страны, прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. На Кубани акции прошли в Краснодаре, Ейске, Новороссийске, Геленджике, Армавире. Десятки активистов в Сочи были задержаны без объяснения причин, некоторые из них заявили, что не принимали участия в уличном протесте, а просто проходили мимо. Сторонники Навального насчитали более 130 задержанных в Сочи. Протесты сопровождались задержаниями, которые проводились и накануне. Так, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко 22 января получила 10 суток ареста. Тогда же задержали и адвоката Михаила Беньяша, который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег. Других активистов силовики предупредили об ответственности за проведение несанкционированного митинга, лидер партии "Яблоко" в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова расценила это как давление на оппозицию.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".