Сочинский пенсионер задержан за поддержку Навального

28 января 2021, 06:56

Силовики задержали 70-летнего сочинца Константина Гудимова за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Активист не был на митинге 23 января, но в тот же день провел одиночный пикет в поддержку оппозиционера.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января по всей России, в том числе в городах юга страны, прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. На Кубани акции прошли в Краснодаре, Ейске, Новороссийске, Геленджике, Армавире. Десятки активистов в Сочи были задержаны без объяснения причин, некоторые из них заявили, что не принимали участия в уличном протесте, а просто проходили мимо. Сторонники Навального насчитали более 130 задержанных в Сочи.

Протесты сопровождались задержаниями, которые проводились и накануне. Так, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко 22 января получила 10 суток ареста. Тогда же задержали и адвоката Михаила Беньяша, который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег. Других активистов силовики предупредили об ответственности за проведение несанкционированного митинга, лидер партии "Яблоко" в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова расценила это как давление на оппозицию. Студенты университета в Краснодаре также получили предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах Краснодара 23 января было объявлено учебным днем.

27 января пенсионер Константин Гудимов был задержан у себя дома силовиками за участие в митинге 23 января, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его дочь Евгения, которая при этом заявила, что отец на митинге не был.

По словам женщины, Константина задержали на глазах внуков и 95-летней матери Веры Петровны Гудимовой. "Бабушка у нас лежачая, за ней нужен постоянный уход, и отец за ней постоянно ухаживал. Теперь весь уход только на нас, а у нас работа, дети. У моего папы трое детей и четверо внуков. Он прекрасный дедушка, отец и сын", - сказала Евгения.

Она отметила, что не знает, за что забрали отца. "Сказали, что за участие в митинге, но я точно знаю, что в митинге он не участвовал и даже не был на площади. Когда его забирали, он попросил принести ему в ИВС только минеральной воды. Сказал, что объявляет голодовку, если его опять посадят», - рассказала Евгения.

Дежурный в отделении полиции по Центральному району Сочи подтвердил, что задержанный Гудимов действительно находится у них. Ему вменяется часть 8 статьи 20.2 КоАП - «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также добавил, что ночь Гудимов проведет в полиции, на него составлен протокол, суд назначен на сегодня, 28 января.

Адвокат Сергей Костюк сказал корреспонденту "Кавказского узла", что защищать Гудимова будет или он, или адвокат Александр Попков.

Согласно протокола задержания (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), 70-летнему Константину Гудимову вменяется в вину то, что он 23 января в течение получаса прогуливался по городу и фотографировался с плакатами в поддержку Навального, а затем разместил их на своей странице в соцсети Facebook. По мнению силовиков, одиночный пикет Гудимова связан общей идеей с общероссийской акцией в поддержку Алексея Навального.

Константин Гудимов пояснил сотрудникам правоохранительных органов (копия пояснения имеется в распоряжении "Кавказского узла"), что действительно распечатал на цветном принтере найденные в интернете "подходящие лозунги", которые "намеревался использовать в качестве плакатов".

"23 января 2021 года, примерно в 13 часов 00 минут я вышел из дома и пешим ходом направился в Центр г. Сочи. По пути своего движения я предоставлял свой телефон встречным прохожим, которых просил фотографировать меня с плакатом, который держал в руках, осуществляя тем самым рекламу городу Сочи. На плакатах были надписи: "Россия будущего", а также с изображением Алексея Навального и декларация по правам человека", - сказал он.

По возвращении домой Гудимов, по его словам, разместил фотографии на личной странице в соцсети Facebook и в группе "Демократический Сочи". "В содеянном вину не признаю, так не считаю совершенные свои действия противоправным поступком", - также сказал он.

На вопрос силовиков, действительно ли плакаты, которые держал Гудимов, рекламировали Сочи, активист ответил: "Да, так как я рекламировал самого себя и город Сочи с его климатом и теплой погодой".

В суде секретарь гражданской канцелярии сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что «материал на Гудимова еще не поступал, а когда поступит, то его привезут в суд с полиции».

Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".