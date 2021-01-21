Дагестанский Свидетель Иеговы* отсудил компенсацию за незаконный арест

21 января 2021, 22:33

Советский районный суд Махачкалы частично удовлетворил иск дагестанского Свидетеля Иеговы* Арсена Абдуллаева о возмещении имущественного вреда за незаконное содержание под стражей и постановил выплатить верующему 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

Как сообщал «Кавказский узел», четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов были задержаны в июне 2019 года по обвинению в экстремизме. Почти год они находились под стражей, а затем по решению Верховного суда Дагестана мера пресечения была изменена им на домашний арест, под которым верующие содержатся по сей день. Следствие по делу было завершено еще 30 апреля 2020 года, но суд по состоянию на 21 января 2021 года так и не начат.

Уголовное дело в отношении всех четверых дагестанских Свидетелей Иеговы* уже поступило в Кировский районный суд Махачкалы, ему присвоен номер, но дата начала процесса пока не известна, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга одного из обвиняемых Суат Абдуллаева.

Тем временем один из четырех обвиняемых Арсен Абдуллаев, основываясь на решении кассационного суда от 25 апреля 2020 года о незаконности ареста верующего с сентября по ноябрь 2019 года, летом того же года подал судебный иск о компенсации за содержание под стражей в этот период. Дважды суд выносил решение о прекращении производства по этому иску, но оба этих решения суда были обжалованы в вышестоящей инстанции, и дело возвращалось суду первой инстанции на новое рассмотрение. Все заседания проходили без сторонних слушателей, так как в здании суда из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введены ограничения на посещение.

Арсен Абдуллаев в своем исковом заявлении попросил возместить причиненный ему имущественный вред. С Минфина России он просил взыскать утраченный заработок в размере 100 тысяч рублей, а также 150 тысяч рублей, которые он оплатил адвокату за юридическую помощь. Кроме того, в иске было указано требование о возмещении около 86 тысяч рублей, на которые были приобретены лекарства в тот период.

Представители ответчика, Министерства финансов России, на заседания суда не являлись, но направили письменное возражение, в котором просили отказать в удовлетворении иска. Аналогичной позиции придерживался и прокурор, участвовавший в процессе.

Согласно решению суда, которое было оглашено сегодня и аудиозапись которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", судья посчитала, что заявленная истцом сумма заработной платы необоснованна и документально не подтверждена, в материалах дела не было справок из налоговых органов, а также бухгалтерских документов.

Расходы, связанные с адвокатской деятельностью, состояли из трех частей: защиты интересов Абдуллаева в Советском суде Махачкалы и в Пятом кассационном суде, а также транспортных и командировочных расходов адвоката. «Суд считает не подлежащими взысканию транспортные и командировочные расходов, указанные в иске, ввиду непредставления доказательства о понесенных тратах», - отметила судья. В итоге суд постановил взыскать в пользу Абдуллаева 50 тысяч рублей в счет «возмещения затрат на защитника в разумных пределах».

Требование же о взыскании расходов на приобретение лекарств суд оставил без удовлетворения, так как посчитал, что не было представлено доказательств о «причинно-следственных связях между незаконным содержанием под стражей и расходами на приобретение лекарств».

Стороны могут обжаловать сегодняшнее решение суда в течение 10 дней. Постановление пока не вручено сторонам, оно будет готово в течение пяти дней, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жена Арсена Абдуллаева.

С учетом того, с каким противоборством мы сталкивались, сколько сил потратили, мы считаем это победой

Защита не намерена обжаловать вынесенное сегодня решение, заявил адвокат Абдуллаева Максим Первунин.«Суд посчитал, что часть указанной в иске суммы не подтверждена и не доказана документально. И соответственно признал иск только в части. С учетом того, с каким противоборством мы сталкивались, как мы в судах доказывали, сколько сил потратили, мы считаем это победой. Поэтому не будем подавать апелляцию», - сказал защитник корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, этот процесс был важен для того, чтобы «в очередной раз судебным решением признать неправомерность содержания Свидетелей Иеговы* в СИЗО». «И в данном случае это признается рублем. Суд постановил, что Минфин России должен оплатить те издержки, которые правоохранительная система нанесла гражданам. Но, по большому счету, этот иск был совсем не о деньгах, а скорее о праве граждан получить компенсацию по решению суда в случае незаконного содержания в СИЗО», - пояснил цель иска адвокат верующего.

Первунин добавил, что уже практически весь срок, проведенный дагестанскими Свидетелями Иеговы* под арестом в следственном изоляторе, признан незаконным в результате подачи верующими кассаций. Но иск о возмещении расходов за незаконный арест пока был подан только Абдуллаевым и только о возмещении имущественных потерь за двухмесячный период.

«Когда иск готовился и подавался, было только одно кассационное решение. Уже после были вынесены аналогичные кассационные решения и по другим срокам ареста. Но на тот период исковое заявление Абдуллаева совершенно по надуманным и натянутым основаниям пытались не принять. Приходилось идти в апелляцию, снова и снова биться в суде. Поэтому тогда мы не стали расширять иск требованиями компенсаций за новые периоды незаконного ареста. Но вынесенное сегодня решение является принципиальным. Мы добились правосудного решения", - сказал адвокат и выразил надежду, что судьи учтут этот прецедент в случае подачи верующими других аналогичных исков.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Им вменяют попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в материале "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.