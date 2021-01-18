Жители Буйнакска обеспечены бесплатной водой на время санации водопровода

18 января 2021, 21:41

Бутыли с питьевой водой в Буйнакске, где произошло массовое отравление, раздаются горожанам бесплатно, воду также подвозят на машинах в достаточном количестве, сообщили в мэрии. Очередей за водой нет, бутылей хватает, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" жители города.

Как писал "Кавказский узел", 12 января в детскую больницу Буйнакска начали поступать дети с признаками отравления. По данным республиканского Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода. По данным на 17 января, к врачам в Буйнакске обратились с признаками отравления 303 человека, в том числе 239 детей, в больницах остаются 48 человек. По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, был задержан исполняющий обязанности директора "Буйнакскводоканала".

Вода в Буйнакск поступает из трех источников: Чиркей, Манасаульский и скважинный, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии.

По его словам, причиной отравления послужила вода, поступающая из Манасаульского источника, так как именно там была обнаружена инфекция. «Мы хлорируем [гиперхлорируем] воду, которая идет с источника Манасаула. Другие источники у нас благополучные», - отметил чиновник.

Контроль и мониторинг состояния воды проводится ежедневно, сказал он. По словам сотрудника мэрии, гиперхлорирование воды будет вестись, пока анализ проб не подтвердит безопасность воды для употребления. Также проводится гиперхлорирование всех водопроводных путей и объектов водоснабжения, отметил он.

Чиновник утверждает, что дефицит воды в городе не ощущается, так как по городу курсируют 15 водовозов по утвержденной программе и графику работы.

Большие партии бутилированной воды закупили меценаты, они раздавали ее горожанам бесплатно, сказал он. «Определили 14 участков в городе и на этих участках раздавали», - рассказал сотрудник мэрии. Во все городские медицинские учреждения города было роздано по 300-500 бутылей, отметил он. Мэрия Махачкалы прислала в Буйнакск 10000 бутылей воды, отметил чиновник.

Бутыли с водой складируют прямо на улице и любой прохожий может забрать и унести ее домой, сказал он. "Люди уже не берут (воду)",- отметил сотрудник мэрии.

По состоянию на 18 января, в стационарах Буйнакска остаются 51 пациент с признаками острой кишечной инфекции, из них 24 ребенка, сообщил Минздрав Дагестана. Врачи провели вакцинацию населения от дизентерии и брюшного тифа и гепатита А, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жители Буйнакска продолжают пользоваться бутилированной водой

Поставщики бутилированной воды рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не заметили повышенного спроса на бутилированную воду. Сотрудник одной из компаний, занимающейся продажей бутилированной воды, Арсен отметил, что высокий спрос на бутилированную воду наблюдался в течение первых дней после отравления, а затем компания перешла на обычные объемы сбыта. «Сейчас все стабильно, в обычном режиме работаем», - рассказал он.

Сотрудник другой компании, занимающийся продажей родниковой воды, Шамиль подтвердил, что спрос на бутилированную волу остается на прежнем уровне. «У нас так же, как и было», - рассказал представитель компании.

Количество заказов бутилированной воды увеличилось незначительно, сказал сотрудник компании «Варта», занимающейся поставками бутилированной воды в Буйнакске. "У нас те же самые клиенты, с которыми и раньше работали, они и продолжают покупать", - отметил сотрудник компании.

Жители Буйнакска сказали корреспонденту "Кавказского узла", что не ощущают дефицита воды. Власти города смогли справиться с проблемой отравления, а также наладить поставку воды, считает Магомед. «Они наладили (снабжение водой) и провели дезинфекцию воды», - отметил он.

В районах, где была проблема с водой, ее подвозили по графику, также подвозили бутилированную воду, сказал житель. «С мечети раздавали (бутилированную воду)», - отметил житель города.

Другой житель Буйнакска подтвердил, что в городе бесплатно раздают бутилированную воду. Он рассказал, уже давно для питья и готовки использует бутилированную воду, а в хозяйственных целях использует водопроводную. По словам жителя города, к нему вода поступает из Манасаульского источника.

Азамат рассказал, что очередей за водой в городе нет. «Весь день раздают бутилированную воду. Вчера даже ночью (в ночь на 18 января) раздавали»,- отметил он.

Гамзат рассказал, что из-за карантина и эпидемии коронавируса привык пить бутилированную воду.

Житель Буйнакска Ислам рассказал, что многие люди в городе накапливают воду в установленных в домах емкостях. «Они водовозами затариваются [наполняют их] водой. У нас бутилированная вода особым спросом не пользуется», - рассказал он.