Глава "Буйнакскводоканала" задержан по делу о массовом отравлении

18 января 2021, 17:20

Исполняющий обязанности директора "Буйнакскводоканала" задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как писал "Кавказский узел", 12 января в детскую больницу Буйнакска начали поступать дети с признаками отравления. По данным республиканского Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода. По данным на 17 января, к врачам в Буйнакске обратились с признаками отравления 303 человека, в том числе 239 детей, в больницах остаются 48 человек.

Следствие задержало и.о. директора "Буйнакскводоканала" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня Следком России.

По версии следствия, Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора "Буйнакскводоканала", с 8 октября 2020 года выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении на сайте Следкома.

Санкции части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок до шести лет. Комментариев Шарипова или его официальных представителей относительно задержания и версии следствия пока не поступало.

В связи с массовым отравлением в Буйнакске закрыты все детсады, а школьники переведены на дистанционное обучение. Школы и детсады останутся закрытыми до 20 января, сообщила 16 января мэрия.