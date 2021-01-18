48 буйнакцев из числа отравившихся остаются в больнице

18 января 2021, 03:14

153 жителя Буйнакска выписаны после массового отравления, 48 человек остаются в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 12 января в детскую больницу Буйнакска начали поступать дети с признаками отравления. К утру 15 января к врачам обратились 196 человек, 96 из них были госпитализированы, в том числе 73 ребенка. По данным республиканского Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода. По данным на первую половину дня 17 января, к врачам обратились с признаками отравления 303 человека, в том числе 239 детей.

По данным на вечер 17 января, из больницы выписаны 153 жителя Буйнакска из числа госпитализированных после массового отравления, говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте Минздрава Дагестана.

По данным ведомства, таким образом, выписано более 75% отравившихся. В стационаре Буйнакской центральной городской больницы остаются 48 человек, в том числе 22 ребенка, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По данным регионального Роспотребнадзора, отравление произошло из-за того, что в водопроводные сети попали канализационные стоки. "Официально подтверждено наличие возбудителя дизентерии, возбудителя норовирусной инфекции, наличие кампилобактера, а также возбудителя ротавирусной инфекции", - приводит 17 января "Черновик" слова руководителя ведомства Николая Павлова.