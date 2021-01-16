16 января 2021, 16:34

Задержанные в Тбилиси активисты отпущены из полиции

Девять оппозиционеров, настаивающих на перевыборах в парламент Грузии, отпущены под подписку о невыезде, на них составлены протоколы о мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с осени не прекращаются акции протеста с требованием повторных выборов в парламент. Сегодняшняя акция проводилась в связи со съездом "Грузинской мечты". Она сопровождалась попыткой перекрыть дорогу и завершилась задержаниями активистов.

Парламентские выборы в Грузии проходили в два тура, 31 октября и 21 ноября 2020 года. По подсчетам ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Оппозиция не признает результатов голосования и отказалась участвовать в работе парламента. Бойкот противников властей работы парламента может привести к обострению политического кризиса, отметили аналитики.

На митинге у выставочного комплекса Expo Georgia, где проходил съезд партии "Грузинская мечта", были задержаны девять протестующих, все они уже отпущены на свободу под расписку. Им вменяется мелкое хулиганство и сопротивление полиции, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение грузиноязычного телеканала "Мтавари архи".

Митинг продолжается, протестующие переместились к зданию министерства внутренних дел. Там организован полицейский кордон. Организаторы акции считают, что полицейские применили силу необоснованно. "С самого начала сотрудники правоохранительных органов были агрессивны, и эта агрессия вызвала споры, потому что мы хотели развернуть плакат. Была проблема с его развертыванием. Если бы у них не было политических директив, ничего бы не произошло, поэтому наши незаконные аресты часто происходят. Мы просто хотели реализовать свое конституционное право на мирный протест, но полиция превратилась в охранителей правящей партии», - сказал активист Вано Магалашвили в эфире "Мтавари архи".

Ранее оппозиция указала на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили власти Грузии.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

"Участники акции в Чохатаури добились встречи с властями", "Политологи оценили перспективы для Грузии после инаугурации Байдена", "Трое участников акции в Аджарии задержаны после попытки перекрыть дорогу".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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