Кубань опередила Ростовскую область по числу новых смертей от COVID-19

15 января 2021, 13:38

43 смерти от коронавируса зафиксированы в Южном федеральном округе за сутки, из них большинство пришлись на Краснодарский край. Лидерство по числу новых случаев заражения COVID-19 в округе сохранила Ростовская область.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 января лидером в ЮФО по числу новых смертей от коронавируса стала Ростовская область, где за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19. Затем регион сохранял лидерство по этому показателю до сегодняшнего дня.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражены в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в ЮФО зафиксированы 43 смерти от коронавируса, из них 18 – на Кубани, 17 – в Ростовской области и по четыре – в Волгоградской области и в Астраханской области, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в ЮФО возросло до 4774. Лидирует по этому показателю Ростовская область – 2310, на втором месте Краснодарский край – 1161, на третьем месте Волгоградская область – 531. В Астраханской области за все время пандемии от коронавируса скончались 447 пациентов, в Калмыкии – 221, а в Адыгее – 104, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки в ЮФО подтверждены 1187 тестов на COVID-19. Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ростовской области – 398, на втором месте Волгоградская область – 259, на третьем месте Кубань – 194. В Астраханской области 180 новых пациентов с COVID-19, в Калмыкии – 88, а в Адыгее – 68, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в ЮФО достигло 177 331. Лидирует по этому показателю также Ростовская область – 57 528, на втором месте Волгоградская область – 39 345, на третьем месте Краснодарский край – 30 572. В Астраханской области – 21 588, в Калмыкии – 16 152, а в Адыгее – 12 146.

Ростовская область также лидирует в ЮФО и по числу выздоровевших. За все время пандемии в регионе переболели коронавирусом 47 606 человек. На втором месте Волгоградская область – 37 432, на третьем месте Краснодарский край – 20 899. В Астраханской области общее число излечившихся от COVID-19 составило 13 880, в Калмыкии – 13 447, а в Адыгее – 10 138. Всего к 15 января количествочисло выздоровевших за все время пандемии в ЮФО составило 143 402, сообщается на сайте.

К утру 15 января в ЮФО зафиксировано 29 155 пациентов с COVID-19. Наибольшее число активных больных на Кубани – 8512, на втором месте Ростовская область – 7612, на третьем месте Астраханская область – 7261. В Калмыкии коронавирусом болеют 2484 пациента, в Адыгее – 1904, а в Волгоградской области – 1382, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным на 1 января 2020 года, самый населенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живут 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".