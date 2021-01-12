Ростовская область стала лидером ЮФО по числу умерших от коронавируса за сутки

12 января 2021, 12:34

Из 55 смертей от коронавируса, зафиксированных за сутки в Южном федеральном округе, 26 пришлись на Ростовскую область. Этот же регион сохранил лидерство в округе и по числу новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 января лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса стал Краснодарский край, где за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражены в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в ЮФО зафиксированы 55 смертей от коронавируса, из них 26 пришлись на Ростовскую область, 16 – на Кубань, шесть – на Волгоградскую область, четыре – на Астраханскую область, две – на Калмыкию и одна – на Адыгею, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в ЮФО возросло до 4625. На первом месте по этому показателю Ростовская область – 2242, на втором месте Кубань – 1113, на третьем месте Волгоградская область – 519. В Астраханской области – 433, в Калмыкии – 216, а в Адыгее – 102, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки в ЮФО тесты на коронавирус подтвердились у 1176 пациентов. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 в Ростовской области – 394, на втором месте Волгоградская область – 260, на третьем месте Кубань – 196. В Астраханской области зафиксирован 171 новый пациент с COVID-19, в Калмыкии – 86, а в Адыгее – 69, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в ЮФО возросло до 173 777. Лидирует по этому показателю также Ростовская область – 56 349, на втором месте Волгоградская область – 38 561, на третьем месте Кубань – 29 986. В Астраханской области за все время пандемии подтвердились 21 065 тестов на COVID-19, в Калмыкии – 15 880, а в Адыгее – 11 936, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Ростовская область также на первом месте в округе и по числу переболевших коронавирусом – 46 466, на втором месте Волгоградская область – 36 637, на третьем месте Кубань – 20 365. В Астраханской области всего от COVID-19 вылечились 13 630 пациентов, в Калмыкии – 13 269, а в Адыгее – 9880, сообщается на сайте.

К утру 12 января зафиксировано 28 605 пациентов с COVID-19 в ЮФО. Наибольшее число активных больных на Кубани – 8508, на втором месте Ростовская область – 7641, на третьем месте Астраханская область – 7002. В Калмыкии – 2395, в Адыгее – 1954, а в Волгоградской области – 1405, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным на 1 января 2020 года, самый населенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живут 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".