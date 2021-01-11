Дошло до суда дело об обмане дольщиков во Владикавказе

11 января 2021, 16:32

Направлено в суд дело главы строительной компании, который обвинен в обмане 204 дольщиков на 495 миллионов рублей во Владикавказе.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя фирмы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) , сообщила сегодня прокуратура Северной Осетии.

По версии следствия, директор строительной фирмы в период с апреля 2013 по март 2016 года похитил средства 204 дольщиков, ущерб составил более 495 миллионов рублей. При этом застройщик не достроил многоквартирные дома в 18 микрорайоне и по ул. Тогоева, 22 во Владикавказе и не передал квартиры дольщикам, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело направлено на рассмотрение в Советский суд Владикавказа. На имущество обвиняемого наложен арест, сообщила сегодня ГТРК "Алания".

Строительство многоквартирного дома по улице Тогоева во Владикавказе ведется уже семь лет. Дольщики настаивают на достройке дома, а не на выплате компенсаций. "Мы столкнулись с ситуацией, которая не подходит нам ни по каким критериям. Планируется выплатить компенсацию по 30 тысяч за квадратный метр, например, даже я покупала его по 40 тысяч, дополнительно вносила средства на достройку. Никого из нас эта компенсация никак не устроит, особенно с учетом нынешних цен", – привел 18 ноября 2020 года "15-й регион" слова одной из дольщиц, Марии Бабушевой.

Санкции части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России предусматривают до 10 лет лишения свободы. Комментариев обвиняемого или его официальных представителей относительного версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что, по данным следствия, руководитель строительных компаний в Северной Осетии растратила средства 167 дольщиков, предназначенные для строительства многоквартирных домов во Владикавказе, ущерб составил 394 миллиона рублей. Дело передано в суд, сообщила 5 августа 2020 года прокуратура Северной Осетии.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".