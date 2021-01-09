Ростовская область вернула лидерство в ЮФО по числу новых смертей от COVID-19

09 января 2021, 12:19

Из 46 смертей от коронавируса, зафиксированных за сутки в Южном федеральном округе, 19 пришлись на Ростовскую область. Этот же регион сохранил лидерство в округе и по числу новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", первой в ЮФО по числу смертей от коронавируса 6 января стала Кубань, где за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в ЮФО зафиксированы 46 смертей от коронавируса. Из них 19 пришлись на Ростовскую область, 15 – на Кубань, пять – на Волгоградскую область, четыре – на Астраханскую область и еще три – на Калмыкию, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в округе достигло 4497. Лидирует по этому показателю также Ростовская область – 2199, на втором месте Кубань – 1066, на третьем месте Волгоградская область – 502. В Астраханской области общее число скончавшихся от COVID-19 пациентов возросло до 421, в Калмыкии – до 211, а в Адыгее – до 98, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

За сутки в ЮФО подтвердились 1182 теста на коронавирус. На первом месте по этому показателю также Ростовская область – 395, на втором месте Волгоградская область – 264, на третьем месте Кубань – 188. В Астраханской области 169 новых случаев заражения COVID-19, в Калмыкии – 88, а в Адыгее – 78, следует из данных Роспотребнадзора.

В октябре 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября были уволены министр здравоохранения области Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.

Общее число заражений коронавирусом за все время пандемии в ЮФО достигло 170 260. Лидирует по этому показателю также Ростовская область – 55 176, на втором месте Волгоградская область – 37 777, на третьем месте Кубань – 29 407. В Астраханской области общее число подтвержденных тестов на COVID-19 возросло до 20 552, в Калмыкии – до 15 622, а в Адыгее – до 11 726, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Ростовская область на первом месте в ЮФО также и по числу переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 излечились 45 342 пациента. На втором месте Волгоградская область – 35 873 переболевших, на третьем месте Краснодарский край – 19 858. В Астраханской области общее число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 13 399, в Калмыкии – до 13 136, а в Адыгее – до 9691. Общее число переболевших коронавирусом пациентов в ЮФО возросло до 137 299, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

К утру 9 января в ЮФО зафиксировано 28 464 пациентов с COVID-19. На первом месте по этому показателю Кубань – 8483, на втором месте Ростовская область – 7635, на третьем месте Астраханская область – 6732. В Калмыкии 2275 активных больных, в Адыгее – 1937, а в Волгоградской области – 1402, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным на 1 января, самый многонаселенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живут 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

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