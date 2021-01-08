Семьи заключенных потребовали всеобщей амнистии в Грузии

08 января 2021, 18:08

Парламент должен изменить готовящийся законопроект об амнистии, чтобы на свободу вышли не менее четверти всех заключенных, заявили участники протестного шествия и митинга в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии готовится массовая амнистия, однако парламент, где законопроект о массовой амнистии обсуждается, окончательно не определил список статей, осужденные по которым могут быть отпущены на свободу. Депутат парламента от правящей "Грузинской мечты" предложил распространить готовящуюся в Грузии массовую амнистию на осужденных за семейное насилие. Однако правозащитники считают, что амнистия этой категории осужденных создаст опасный прецедент и поощрит совершение подобных преступлений.

Сегодня в центре Тбилиси прошло шествие, завершившееся митингом перед зданием парламента. Участие в акции приняли нескольких десятков членов семей и близких заключенных. Они заявили, что в ходе сентябрьских протестов добились от членов правящей партии обещания провести всеобщую амнистию. Протестующие настаивают на освобождении по меньшей мере 25% всех осужденных. "То, что делает парламент – это не амнистия, это не предусматривает освобождения четверти заключенных от их общего количества. Мы требуем проведения амнистии. «Грузинская мечта» пускает пыль в глаза, партия нас обманула", - заявила одна из участниц акции протеста.

Члены семей заключенных проводили голодовку у здания парламента Грузии с 8 по 17 сентября 2020 года. Участие в акции приняли родственники осужденных за тяжкие преступления. Протестующие жаловались, что с ними не встретился никто из депутатов и сотрудников аппарата парламента. 19 сентября в Тбилиси прошло шествие с требованием массовой амнистии с участием женщин, проводивших голодовку.

Протестующие указали на угрозу заражения коронавирусом для заключенных, которые содержатся в камерах по несколько человек. По словам активистов, некоторые заключенные объявили голодовку. "Мой сын объявил голодовку в батумской тюрьме. Председатель парламента Арчил Талаквадзе нам обещал, что все будет хорошо, но он нас обманул", - привел корреспондент "Кавказского узла" заявление одной из участниц акции протеста.

Другая протестующая рассказала, что в тбилисской тюрьме, где отбывает срок заключения ее родственник, уже полгода не тестируют на коронавирус даже тех заключенных, у которых повышается температура, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" сообщал, что в начале года в женской тюрьме в грузинском регионе Квемо Картли выявили уже 23 случая коронавируса. Пенитенциарная служба утверждает, что проводит тестирование заключенных по всей стране. Журналист Элисо Киладзе обвинил ведомство в том, что оно скрывает информацию о смерти заключенного от коронавируса в Ксанском исправительном учреждении. Министр юстиции Гоча Лорткипанидзе 6 января сообщил о смерти одного из заключенных от COVID-19.

К 7 января Грузия стала лидером на Южном Кавказе как по суточному приросту случаев заражения, так и по новым смертям от коронавируса. Там зафиксировано наибольшее в регионе число случаев заражения за все время пандемии и самый высокий уровень заболеваемости в расчете на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки в Грузии умерли 34 зараженных, зафиксировано 537 новых случаев заражения, указано на правительственном сайте StopCoV.