Природные пожары создали угрозу для сел в Грузии и Абхазии

08 января 2021, 04:40

С начала года спасателям поступило более 260 сообщений о пожарах в полях и лесах, большая их часть потушена, сообщила служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Лесной пожар в Гагре приблизился к жилым домам, очаги зафиксированы в Галском и Очамчырском районах, сообщило МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", природные пожары в Галском районе затронули дома и постройки на окраинах сел, 5 января МЧС Абхазии объявило об эвакуации местных жителей.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями на 7 января, в Грузии зафиксированы очаги лесных и полевых пожаров в девяти населенных пунктах.

Пять очагов пожара было выявлено в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. В районе Они у сел Ончеви и Цола (в регионе Рача-Лечхеми и Квемо Сванети) к тушению подключился вертолет пограничной полиции, пожарные также работали в селе Сакао в Они, а также в Цагери в селах Чкуми, Лаилаши и Зарагулаши.

"На всех пяти очагах в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети горит нижний ярус леса [...] Ситуация полностью под контролем", - привело сообщение службы "Спутник-Грузия".

Работы по локализации пожара также велись в регионе Самегрело - Земо Сванети. Очаги были выявлены в городе Джвари, в селах Мужава и Скури в районе Цаленджиха и в селе Напичхаво в районе Чхороцку.

Для тушения пожаров днем были привлечены 350 пожарных-спасателей, порядка 40 единиц техники и вертолет пограничной полиции, к вечеру 7 января спасатели потушили четыре пожара, три очага локализованы, сообщил Interpressnews.

По данным спасателей, с 4 января в Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило 261 сообщение об очагах полевых и лесных пожаров, из них 252 ликвидированы, а четыре локализованы.

Тушить пожары в Западной Грузии мешают сильный ветер и сухая погода. "Сжигание травы на полях и пахотных землях может привести к распространению пожаров как на жилые дома, так и на лесные массивы", - опасаются в ведомстве.

7 января произошел пожар на ферме в районе Сигнахи в селе Эрисимеди, передает «Рустави 2». Здание сгорело, погибло порядка 20 голов крупного рогатого скота. Пожар начался на чердаке фермы и быстро распространился. По факту происшествия начато расследование, передает телеканал, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Помимо спасателей и работников лесного хозяйства, тушить пожары в Грузии помогают местные жители. Власти призывают жителей воздержаться от сжигания земли во время сельскохозяйственных работ.

Пожары в Грузии могли возникнуть из-за того, что фермеры часто очищают землю от сухой травы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник природоохранительного НПО CENN Резо Гетишвили. Такие пожары легко выходят из-под контроля, отметил он.

Власти предупредили жителей домов в Гагре о возможной эвакуации

В Гагре лес горит на расстоянии в 150 метров от жилых домов, на месте пожара дежурят три пожарных расчета, еще три планируется привлечь в случае угрозы зданиям, сообщил "Спутник-Абхазия".

"Пожар происходит над жилыми домами по улице Русских добровольцев в Жоэкварском ущелье ", - процитировало помощника главы администрации Гагрского района Батала Берзении издание. Чиновник отметил, что власти готовы эвакуировать жителей домов, к которым приблизился огонь, однако пока такой необходимости нет.

Берзения рассказал, что сотрудники подведомственных администрации хозорганизаций, местные жители и спасатели расчищают участки леса от деревьев, листвы и лавра, чтобы пожарные машины смогли проехать.

Единичные локальные пожары зафиксированы в Галском и Очамчырском районах, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.