05 января 2021, 21:44

Жители нескольких армянских сел отравились питьевой водой

14 человек из нескольких сел Тавушской области Армении попали в больницу с отравлением. Причиной заболевания стало загрязнение источника, из которого люди брали питьевую воду.

"В больницу за медпомощью обратились 14 человек из сел Джуджеван, Коти, Баганис, Воскеван, Кохб с симптомами отравления и кишечными жалобами. Из них восемь были выписаны, шестеро продолжают лечиться", - сообщили в Инспекционном органе по здравоохранению и труду Армении.

Пробы воды, которую пили эти люди, показали отклонения по качеству. После этого было прекращено водоснабжение из источника, откуда брали воду поступившие в больницу. Уже выявлено место возможного загрязнения источника и причина загрязнения, сотрудники муниципалитета Ноемберяна начали работы по его устранению - проводят замену дренажных труб, пишет NEWS.am.

Вода из закрытого источника поставляется порядка 60 семьям, сообщает «Sputnik-Армения». Агентство также приводит данные МЧС о том, что в числе госпитализированных были 11 детей и подростков, самый младший ребенок - девочка 2019 года рождения. 

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в октябре 2020 года в Грузии около 50 детей, проживающих в одном районе Гори, попали в клинику с симптомами кишечной инфекции. Отравление может быть связано с качеством питьевой воды, предположили тогда врачи.

Примечание:

"Число жертв алкогольно го отравления в Армении выросло до 20", "Девять человек отравились угарным газом в ресторане в Армении", "19 армянских школьников попали в больницу с отравлением".

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