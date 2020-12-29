Самодельное взрывное устройство обнаружено на железнодорожном мосту у станицы Староминской Краснодарского края. © Скриншот видео из YouTube пользователя stfpru, youtube.com/channel/UCNECRinDIOYjrU73s8GyTbQ

29 декабря 2020, 16:20

Задержан подозреваемый в минировании моста на Кубани

Самодельное взрывное устройство было обнаружено на железнодорожном мосту у станицы Староминской Краснодарского края. По подозрению в его изготовлении и установке задержан житель Славянска-на-Кубани, сообщили сегодня источники.

Самодельное устройство, по виду напоминающее взрывное, обнаружено на железнодорожном мосту в районе станицы Староминской на Кубани, оно обезврежено, сообщили сегодня в администрации Староминского района. 

"Сотрудники нашли устройство, которое похоже на взрывное: газовый баллончик и бутылки, предположительно с бензином, примотанные скотчем. Были вызваны все необходимые службы", - приводит слова сотрудника администрации ТАСС.

Подозреваемый в установке взрывного устройства задержан, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Личность злоумышленника, оставившего опасный предмет на объекте транспортной инфраструктуры, установлена. Это житель города Славянск-на-Кубани. Его задержали", - цитирует источник "Интерфакс".

Взрывное устройство обнаружил  железнодорожный рабочий. "Электрички были остановлены. Их пассажиры до места назначения доставлены автобусами. Стояли и пассажирские поезда. На месте работали кинологи", - сообщила "Россия. Кубань" 28 декабря со ссылкой на жителей станицы Староминской.

На сайтах Управления СКР по Краснодарскому краю и прокуратуры Краснодарского края на 16.15 мск нет информации о задержании подозреваемого.

Примечание:

"Арестованы подозреваемые в подготовке теракта в Махачкале", "ФСБ заявила о предотвращении теракта в Краснодаре", "Жительница Кубани обвинена в причастности к сирийским боевикам".

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